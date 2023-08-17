Politico: Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине и втянут в войну на истощение

Ожидания от контрнаступления Украины с самого начала были слишком высоки, пишет Politico. Теперь складывается впечатление, что Запад снова втянулся в войну на истощение, которая грозит исчерпать терпение союзников. По всей видимости, планирование прорыва откладывается до следующего боевого сезона весной — и ещё неизвестно, хватит ли у Запада выдержки и воли для победы.

Ожидания от контрнаступления Украины с самого начала были слишком высоки, пишет Politico. Сейчас, когда идёт уже третий месяц, а признаков действительно значительного прорыва не наблюдается, складывается впечатление, что Запад снова втянулся в войну на истощение, которая рискует исчерпать терпение союзников.

Как отметил на этой неделе американский военный стратег Эдвард Люттвак, «война на Украине вступила в период «смирись и терпи», поскольку она борется со сверхдержавой, которая пыталась и не смогла завоевать её за неделю в феврале прошлого года и которая теперь настроена на длительную войну».

Украинские официальные лица обвиняют своих коллег из союзных правительств в излишнем оптимизме, связанном с контрнаступлением, а также критикуют чрезмерно восторженные западные СМИ, которые слишком часто принимают желаемое за действительное, представляя себе якобы деморализованных и плохо управляемых российских солдат, которых легко заставить отступить. Оптимисты полагали, что контрнаступление просто повторит успех прошлой осени, когда Украина добилась ошеломляющего и быстрого прогресса в районе Харькова.

Однако Киев также несёт определённую ответственность за чересчур оптимистичный прогноз быстрого прорыва, отмечает издание. На протяжении большей части весны, предшествовавшей контрнаступлению, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, в числе прочих, слишком уверенно заявлял о перспективах, говоря о предстоящем «решающем сражении». При этом Буданов даже отмахнулся от просьб Министерства иностранных дел Украины смягчить прогнозы на успех.

Президент Владимир Зеленский старался как можно лучше соблюсти хитрый баланс, сохраняя возможность нанесения решающего удара, чтобы укрепить доверие Запада и обеспечить поступление техники и вооружений, и в то же время сдерживая ожидания, продолжает Politico. Однако он слишком поздно заговорил о более поздних перспективах — как и министр обороны Алексей Резников, который в конце весны забеспокоился, что надежды «явно перегреты».

Их усилиям не способствовали и отставные американские генералы, которые тоже дали волю своим мыслям, рассказывая о том, что Украина вскоре сможет нацелиться на Крым. «Проблема в том, что мы верим собственной военной пропаганде», — сетует Андрей Илларионов, бывший старший советник Кремля по вопросам политики, порвавший с Россией в 2005 году. Яростный критик Москвы, Илларионов теперь опасается затяжной войны, если Запад не проявит значительно больше решительности.

Ещё одной причиной ошибочного оптимизма Украины стало непонимание того, что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс, подчёркивает Politico. Всего за несколько недель до начала контрнаступления Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс — два наиболее вдумчивых военных аналитика из Королевского института объединённых вооружённых сил (RUSI) — выступили с предупреждением о возможных заминках, подробно рассказав о том, как Россия учится, отметив изменение базовой тактики пехоты и улучшение артиллерийского наведения, позволяющее наносить удары по украинским целям в течение нескольких минут после обнаружения.

Они также отметили другие изменения, в том числе «скорость, с которой российская пехота окапывается, и масштаб, с которым она улучшает свои боевые позиции». Изменилась и тактика применения российской бронетехники: танки стали использоваться для огневой поддержки пехотных подразделений с безопасного расстояния, а не для их скопления для неудачных атак с применением теплового камуфляжа и маскировки.

Другая распространённая тактика, пишут авторы, «заключается в том, что россияне отходят с позиций, которые подвергаются штурму, а затем накрывают их шквальным огнём, когда украинские войска пытаются их занять». Именно эта тактика, а также система плотных и внушительных оборонительных рубежей, созданных Россией на юге страны — основном направлении контрнаступления, — и ставит Украину в тупик.

В Запорожье и Донецке украинским войскам приходится бороться с полосами разнообразных противопехотных и противоброневых мин, в том числе фугасных ПФМ-1, которые могут тысячами разбрасываться миномётами, вертолётами и самолётами, не взрываясь при попадании в землю. Протяжённость таких минных полей может достигать 16 км, и они легко пополняются при прорыве украинских сапёров. По некоторым оценкам, территория Украины, которая в два раза больше Португалии, была сильно заминирована, иногда до полусотни мин на квадратный метр.

У Украины сейчас мало времени для того, чтобы прорвать российские оборонительные рубежи, протяжённость которых «вглубь» в некоторых местах достигает 30 км, а затем в полной мере воспользоваться любым крупным прорывом до того, как через пару месяцев погода снова изменится. Но пока, после нескольких недель боёв, удалось продвинуться лишь на несколько километров в ключевых местах. Первая фаза контрнаступления привела к значительным потерям в бронетехнике, поставленной Западом, а вторая фаза, когда пехота пыталась найти проходы, также не увенчалась успехом.

Всё, что удалось сделать Украине, — это лишь чуть продвинуться вперёд, пишет Politico. Тем не менее, по словам фронтовиков, боевой дух остаётся высоким, в основном среди недавно развёрнутого и прошедшего западную подготовку 10-го корпуса. Первоначально планировалось развернуть 10-й корпус только после того, как будут достигнуты основные оборонительные рубежи, однако его пришлось бросить в бой раньше, что свидетельствует об ужасном, трудоёмком процессе, с которым сталкиваются украинские солдаты.

Неудивительно, что многих из них раздражает недовольство Запада по поводу их медленного продвижения вперёд, как, например, критика, содержащаяся в просочившемся в прошлом месяце анализе ситуации на поля боя, проведённом немецким бундесвером, в котором украинских военных упрекают в том, что они не в полной мере осуществляют подготовку в рамках НАТО.

Однако в ответ на критику бундесвера можно сказать, что у Украины не было другого выхода, кроме как отойти от стандартных западных инструкций по тактике комбинированной войны, поскольку важнейшие элементы вооружения, необходимые для её ведения, не были поставлены Западом — в частности, самолёты F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

Одним словом, Запад подставил украинцев под удар с самого начала, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив необходимых для этого систем вооружения. Кроме того, Запад всё время ждал, когда Зеленский начнёт действовать, и союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, так как боролся за получение дополнительных западных поставок.

Таким образом, видимых признаков прорыва не наблюдается, и, похоже, пора возвращаться к чертёжной доске для следующего боевого сезона весной, отмечает Politico. Потому что лётчики, которых сейчас обучают на F-16, будут готовы только весной следующего года, а к этому времени американцы, возможно, преодолеют своё нежелание поставлять ракеты большей дальности.

Но если политические расчёты были сложны в этом году, когда надвигались президентские выборы в США, важно помнить, что они будут ещё более сложными в следующем году, когда в Белом доме будет в разгаре исключительно жаркий и зажигательный сезон выборов, который, возможно, отвлечёт внимание администрации и затруднит достижение согласия конгресса на оказание Украине необходимой помощи в области безопасности и экономики.

Как отметил Люттвак, «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, достаточно лишь упорства». Упорство украинцев никогда не вызывало сомнений — однако к следующему году возрастёт риск в отношении того, хватит ли у Запада выдержки и воли для победы, заключает Politico.