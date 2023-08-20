Скотт Риттер: НАТО не даёт Украине новое оружие, чтобы не разрушить миф о своём технологическом превосходстве

В интервью Judging Freedom бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер подтвердил, что техника, поставляемая Западом на Украину — «стопроцентный мусор». По его словам, причина такой «помощи» заключается в страхе НАТО показать России своё «лучшее оружие», ведь тогда миф о технологическом превосходстве НАТО будет рассеян. На фоне таких поставок у украинцев теперь нет не только оружия, но и желания воевать, утверждает Риттер.

Каково качество техники, которую НАТО и США направляют на Украину?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали. Мы поставляем им старые танки, не даём новейших приспособлений, которые должны быть установлены на этих танках: с точки зрения модернизации брони, модернизации самообороны, связи — всё в таком духе… Ничего такого нет. Они получают старое оборудование, которое, откровенно говоря, не соответствует характеру сегодняшнего конфликта. Я всё время говорил об этом, я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьём украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику, которой они умеют пользоваться, которая соответствует их доктрине, их тактике. Но мы продолжаем поставлять эту новую для них технику — они не знают, как её использовать, они неправильно применяют её, и их просто убивают.

Вот министр обороны России Шойгу комментирует ряд моментов. Во-первых, качество западной техники, которую захватили россияне. И, во-вторых, уровень физической или моральной силы украинской армии. Он говорит на русском языке, я буду читать субтитры, так как он говорит довольно быстро, просто чтобы ввести вас в курс того, о чём пойдёт речь дальше. Послушаем.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны РФ: В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность. При этом широко нахваливаемая западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия. Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удаётся добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

Начнём с последнего пункта. Говорит ли он о физическом состоянии солдат или об истощении запасов оружия и боеприпасов?

СКОТТ РИТТЕР: И то, и другое. Он говорил о логистике. У Украины заканчиваются боеприпасы, заканчиваются танки, заканчиваются свободные боевые машины, заканчиваются артиллерийские орудия, а также заканчиваются люди. А у людей заканчивается желание воевать. Это важная часть военного конфликта. Я имею в виду, что я предпочел бы иметь одного морского пехотинца с тридцатилетней техникой, который хочет сражаться, который обучен и готов быть там, против кого-то с совершенно новой техникой, но без желания бороться. Я мог бы выигрывать такие бои хоть каждый день. У украинцев плохая техника, и их ребята в большинстве своём просто не хотят там находиться. Лучшие войска, которые у них остались, — стратегические резервы, которые они держали к западу от Киева, — теперь переведены для боёв в район Работино. Когда они погибнут, не останется ничего. Конечно, есть горстка мотивированных солдат, но эти мотивированные солдаты не могут прикрыть линию фронта протяженностью в тысячу километров. Подавляющее большинство — это территориальные войска, которым дали по голове и буквально затащили на передовую без какой-либо подготовки.

Есть ли — может быть, конечно, их даже несколько — но есть ли хоть одна причина, по которой мы не даём украинцам первоклассное оборудование? Боимся, что русские захватят его и перепроектируют? Узнают, что у нас есть?

СКОТТ РИТТЕР: А мы так и говорим: мы боимся, что они узнают наши секреты. Но на самом деле мы боимся, что они узнают, что наша лучшая техника не так уж хороша, что наша лучшая техника может быть легко уничтожена на поле боя. А это уже половина пафоса НАТО: «Мы — НАТО, мы большие, мы смелые, у нас есть новое оборудование, мы лучше вас, наше оборудование лучше вашего!» И мы не хотим, чтобы получилось так, что русские скажут: «Так это просто мусор, наш танк Т-90 в четыре раза лучше, нам нечего бояться». Потому что тогда мы ещё больше укрепим уверенность русских и лишимся всякого преимущества, которое НАТО могло бы получить благодаря мифу о своём технологическом превосходстве. Запад больше не имеет технологического превосходства.

Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.