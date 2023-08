WP: разведка США не верит в успех украинского контрнаступления

Американские разведслужбы считают, что ВСУ не сумеют дойти до Мелитополя в рамках нынешнего наступления, сообщает The Washington Post. По информации издания, подобные выводы, базирующиеся в первую очередь на крайне высокой эффективности российской обороны, уже спровоцировали критику в адрес администрации Джо Байдена — и, вероятно, ещё выльются в Киеве и западных столицах в «поиск виноватых».

Разведывательное сообщество США убеждено, что украинские войска в рамках текущего контрнаступления не смогут достичь Мелитополя, пишет The Washington Post, ссылаясь на осведомлённые источники, ознакомленные с содержанием секретных донесений разведки. Как подчёркивают обозреватели издания, если подобная оценка окажется верной, это будет означать, что Киеву в этом году не удастся добиться одной из ключевых целей нынешней операции, состоящей в том, чтобы перерезать «сухопутный коридор» в Крым.



По словам источников The Washington Post, спецслужбы США на данный момент склонны полагать, что ВСУ, которые пытаются прорваться к Мелитополю из села Работино, расположенного более чем в 80 км от города, остановятся как минимум в нескольких километрах от него.



К «мрачным выводам» американские спецслужбы пришли в связи с крайне эффективными действиями российских войск, которым удаётся надёжно обороняться от ВСУ при помощи минных полей и траншей, отмечается в материале WP. Как предполагают журналисты газеты, подобная позиция разведки скорее всего спровоцирует в Киеве и западных столицах перекладывание ответственности за неудачу контрнаступление, в которое были вложены миллиарды долларов в виде поставок западных вооружений и оборудования.



Мелитополь имеет огромное значение для контрнаступления Украины прежде всего потому, что считается «вратами в Крым»: город расположен на пересечении двух автомагистралей и железнодорожной ветки, по которым Россия перемещает с полуострова на освобождённые территории живую силу и технику, напоминают журналисты The Washington Post.



Выводы разведчиков подтверждают независимые эксперты, пишет The Washington Post. «У России в этом районе есть три основных линии обороны, за которыми стоят укреплённые города, — заявил изданию аналитик вашингтонского Института внешнеполитических исследований (FPRI) Роб Ли. — И вопрос стоит не о том, сможет ли Украина прорвать одну или две из этих линий, а

о том, сможет ли она прорвать все три и сохранить при этом достаточную численность войск после понесённых потерь для того, чтобы достичь каких-то более серьёзных целей вроде взятия Токмака или чего-то подальше».



По информации The Washington Post, эксперты говорят, что перед Киевом стоят самые разные вызовы, но почти все они признают, что Россия значительно превзошла ожидания западных стратегов в плане умения обороняться. «Самым решающим по влиянию на то, как пока продвигалось данное наступление, фактором выступает качество российской обороны, — констатировал в беседе с журналистом газеты тот же Роб Ли. — Времени у России было много, и она очень хорошо подготовила оборонительные позиции, из-за чего продвигаться украинцам стало гораздо сложнее».



Между тем, в плане оценки контрнаступления в США и на Западе звучат и комментарии по поводу решений Киева, отмечается в материале WP. По информации газеты, серьёзные потери, которые ВСУ понесли в начале операции, пытаясь добиться масштабного прорыва, Киеву предсказывались ещё по результатам манёвров, заранее проведённых Украиной совместно с США и Великобританией — однако Запад ожидал, что украинские власти смирятся с ущербом ради прорыва российской обороны; Киев же в итоге решил потери минимизировать и сменил тактику, перейдя к очень медленному продвижению небольшими подразделениями на разных участках фронта. Как пишет WP, Пентагон неоднократно советовал украинцам всё-таки сосредоточить силы на конкретном участке — но те так и не прислушались, а настаивать американцы не стали, поскольку сочли, что коль скоро людьми жертвует Киев, принимать все решения он должен сам.



Новая оценка американской разведки совпадает с секретными прогнозами спецслужб, «слитыми» перед началом контрнаступления ещё в феврале — тогда разведывательное сообщество США уже предполагало, что у Киева просто не хватит техники и живой силы для того, чтобы достичь всех поставленных целей, пишет The Washington Post. Между тем, свежая доза пессимизма по поводу перспектив операции создала напряжённую обстановку на закрытых заседаниях в американском конгрессе, спровоцировав шквал критики в адрес администрации президента Джо Байдена: тогда как одни республиканцы негодуют из-за того, что глава государства продолжает оказывать Киеву миллиардную поддержку, другие члены партии вместе с наиболее агрессивно настроенными демократами, напротив, обвиняют президента в том, что он не отправил Киеву более мощные вооружения, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты. В администрации, впрочем, такую критику отвергают, подчёркивая, что главной проблемой для Киева остаётся прочная оборона россиян, а подобные средства вовсе не обязательно позволили бы её прорвать, говорится в материале издания.



Как бы то ни было, в администрации Байдена до сих пор допускают, что Украина ещё сможет удивить скептиков и добиться внезапного успеха — а некоторые чиновники Пентагона даже предполагают, что Киев может даже отмахнуться от исторических норм и продолжить наступательные действия после наступления зимы, сообщает The Washington Post. В минобороны США при этом отмечают, что задача по продвижению в зимних условиях станет для Киева ещё более сложной — в том числе и в связи с тем, что россияне «славятся своим умением воевать зимой».