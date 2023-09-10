Fox Business: вопреки обычаю Украина стала одной из тем избирательной кампании в США

В новом рекламном ролике администрация Байдена использует ситуацию на Украине, потому что считает свою политику по этому вопросу преимуществом в президентской гонке, считает бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб. В интервью Fox Business он отметил, что и Байден, и Трамп в своей предвыборной кампании затрагивают внешнеполитические проблемы, что необычно для американской политики.

ШЕРИЛ КАСОНЕ, ведущая Fox Business: Сейчас ко мне присоединяется бывший директор отдела ЦРУ по анализу России, бывший специальный советник вице-президента Дика Чейни по России и директор отделения по стратегическим вопросам в институте Куинси Джордж Биб. Доброе утро, Джордж!

ДЖОРДЖ БИБ, бывший директор отдела ЦРУ по анализу России: Доброе утро, Шерил!

ШЕРИЛ КАСОНЕ: Что вы думаете по поводу выбора момента для публикации рекламного ролика избирательной кампании Байдена, тогда как президент должен прилететь в Индию через три часа?

ДЖОРДЖ БИБ: Это очень интересное развитие событий, потому что в американской политике принято считать, что исход выборов не решается благодаря вопросам внешней политики. Большинство людей голосуют, исходя из собственных экономических интересов.

Однако администрация Байдена, похоже, оценивает политику Байдена по Украине как одно из преимуществ на этих выборах. Так что сложилась такая ситуация, при которой одновременно и главный претендент на выдвижение от республиканцев Дональд Трамп, и Байден говорят об Украине. Для американской политики это необычно.