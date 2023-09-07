New York Post: старикам здесь не место — Америке нужны лидеры, умственно и физически годные к работе

Американскую политическую арену заполонили старики, констатирует газета New York Post. Последние опросы показали, что большинство американцев считают Байдена слишком старым для второго срока. Очень сложно воспринимать всерьёз законодателей, которые легко сбиваются с толку и «тормозят» на камеру. И когда президент непригоден к работе — страдает вся страна.

Америка заслуживает лидеров, которые умственно и физически годны к работе, уверен обозреватель New York Post Марк Сигель. К сожалению, сейчас на политической арене Соединённых Штатов дела обстоят несколько иначе.

Так, за последнее время один за другим произошли два инцидента, связанных с американскими стареющими политиками. Вначале отличился президент. Он разглагольствовал о необходимости дальнейшего финансирования исследований вакцины с конечной целью рекомендовать её всем американцам.

«Сегодня утром я подписал предложение, которое мы должны представить конгрессу. Запрос на дополнительное финансирование новой вакцины, которая необходима, которая работает», — цитирует Байдена газета. Большинство СМИ решили, что речь идёт о COVID-19. Но оказалось, что Джо говорил про усилитель другой вакцины, который вообще-то уже производится и должен быть выпущен уже в сентябре.

Вообще сложно воспринимать серьёзно лидера, сбитого с толку, сетует журналист. Что бы он ни говорил, это не добавляет ни уверенности, ни ясности обсуждаемому вопросу.

Второй заметный пожилой персонаж — лидер сенатского меньшинства Митч Макконелл — периодически «тормозит» на камеру, что СМИ стали называть эпизодами «заморозки мозга». Очередной эпизод случился в середине выступления, при этом его глаз скосился вправо, отмечает Сигель.

По словам доктора Оррина Девински, руководителя службы эпилепсии Нью-йоркского университета и всемирно известного специалиста, такие приступы кажутся «типичными для кратковременных фокальных неосознаваемых (сложных частичных) припадков». Доктор также добавил, что подобные эпизоды могли быть результатом предыдущей травмы головы.

В разговоре с журналистом Девински признал, что не осматривал Макконелла, но это обязательно должны сделать подготовленные специалисты. Тем временем другие неврологи высказали предположение, что такие эпизоды могут быть проявлением болезни Паркинсона.

Как пишет New York Post, помощники политика оказали ему помощь на месте, а позже врач конгресса доктор Брайан Монахан разрешил ему вернуться к работе. Это наводит на мысль, что произошедшее не стало для них чем-то из ряда вон выходящим. Журналист также считает, что доктор Монахан намеренно ввёл всех в заблуждение и преуменьшил серьёзность проблемы, когда сослался на обезвоживание и головокружение политика.

Но остаётся главный вопрос, уверен обозреватель. Когда уже Макконнеллу пора уходить в отставку? Повлияет ли на его работу то, что он останется на своей должности в таком ослабленном состоянии?

И как насчёт сенатора Дайан Файнштейн? Как подчеркивает газета, у неё настолько обостряется деменция, что её сотрудники говорят ей, как надо голосовать. Или сенатор Джон Феттерман с остаточным расстройством, наложившимся на тяжёлый инсульт. Интересно, сколько жителей Пенсильвании, которую он представляет, считают, что он способен отстаивать их интересы должным образом? Разве страна не заслужила лидеров, которые способны нормально служить, задаётся вопросом журналист.

Но сенаторы и конгрессмены — не самое страшное. Ведь именно президент Соединённых Штатов показывает миру лучшее или худшее лицо Америки. И когда президент непригоден к работе, страдает вся страна, уверен Сигель.

Именно поэтому возникли ограничения по срокам, после того, как Рузвельт пошёл на четвёртый срок и выиграл. При этом он молчал о зашкаливающем давлении, сердечной недостаточности, внезапном кровоизлиянии в мозг и меланоме, которая и убила его, когда Вторая мировая подходила к концу.

До этого ещё более серьёзные проблемы были у президента Вильсона. Во время переговоров с французами и англичанами по Версальскому договору после Первой мировой войны он страдал от галлюцинаций и был истощён от тяжелейшего испанского гриппа. Позже президент перенёс тяжёлый инсульт и бормотал инструкции своей жене.

К сожалению, с тех пор, похоже, американцы ничему не научились, констатирует New York Post. И даже если Америка имеет право знать правду в отношении состояния нынешнего президента, она явно её не получает.

Президент Байден окружён помощниками и кураторами. При этом участившиеся случаи дезориентации и когнитивных ошибок подаются как лёгкие «оплошности». На глазах всего мира президент США с каждым днём становится всё более слабым, менее способным и стремительно теряет авторитет.

Официально последний медосмотр президента был в феврале. Как отмечает Сигель, подозрения вызвал тот факт, что не было проведено никаких когнитивных тестов или МРТ головного мозга, хотя очевидно, что походка Байдена ухудшается, становится более скованной, что привело к нескольким падениям.

Неврологи признались журналисту, что проблемы с ходьбой могут быть связаны со слишком большим количеством жидкости в мозге или проблемами с сосудами. У него в анамнезе давняя фибрилляция предсердий, он принимает препараты для разжижения крови на постоянной основе. Ещё в 1988 году ему хирургическим путём удалили две аневризмы. Снижение когнитивных способностей может стать результатом всего вышеперечисленного, констатирует издание.

Опросы населения показали, что среди американцев растут опасения по поводу того, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на новый срок. Однако, по мнению журналиста, главное в данном случае даже не возраст, а ясность ума и физическая форма.