Fox News: врачи будут всю неделю проверять Байдена на COVID-19

04:27
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
04:10
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне
Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для России.
03:52
Нанесённый Приморью в результате тайфуна ущерб оценили в 10 млрд рублей
Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна оценивается примерно в 10 млрд рублей.
03:34
Французский генерал Делавард: Россия положит конец конфликту на своих условиях
Французский генерал Доминик Делавард заявил в эфире программы «Соловьёв LIVE», что контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы.
03:18
Пентагон: у США осталось менее $6 млрд, чтобы выделить Киеву до конца месяца
Официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн заявил, что доступные до конца текущего финансового года средства на выделение помощи Украине по линии оборонного ведомства составляют порядка $5,75 млрд.
03:05
УФСБ: житель Ростовской области задержан за передачу на Украину военных данных
Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.
02:48
Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы
Более 3 млн. украинцев могут не вернуться на родину из-за границы.
02:34
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Донецку.
02:20
Путин предложил подготовить исторический проект по ВОВ
Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрав артефакты от начала и до конца войны.
02:06
Корреспондент Стефанов: в Латвии начали уничтожать книги на русском языке
Спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов заявил, что Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке.
02:04
Китайская штангистка Хуэйхуа установила мировой рекорд в категории до 49 кг
Китайская штангистка Цзян Хуэйхуа установила мировой рекорд на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг в Эр-Рияде.
01:51
В «Фиорентине» двумя словами попрощались с Кокориным
«Фиорентина» кратко попрощалась с российским нападающим Александром Кокориным.
01:50
Чернышов предложил запретить объявления на английском на внутренних авиарейсах
Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.
01:39
Боец UFC Волков: я не бросаю никому вызовы, потому что не хочу кого-то разозлить
Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему не бросает вызовы на поединок своим коллегам по октагону.
01:37
АСИ: около 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии
Порядка 15 млн человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии, это практически 10% от всего населения.
01:29
Взрывы слышны в районе города Килия Одесской области
В районе города Килия Одесской области прогремели взрывы.
01:21
Сака признан игроком года в сборной Англии во второй раз подряд
Нападающий «Арсенала» Букайо Сака второй раз подряд стал игроком года в составе мужской сборной Англии.
01:13
МО Австрии не дало конкретный ответ на вопрос о солдатах республики на Украине
Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы о том, участвуют ли в конфликте на Украине военнослужащие республики.
01:03
Взрывы прозвучали в районе города Рени Одесской области
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в районе города Рени Одесской области.
00:59
Джокович установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров Большого шлема
Сербский теннисист Новак Джокович в рекордный раз пробился в полуфинал турнира Большого шлема.
00:52
Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко.
00:46
Футболист Мирзов подписал контракт с «Нефтчи»
Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи».
00:39
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 362 снаряда
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 362 боеприпаса.
00:37
Бреннан: комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
00:24
В Sohu назвали российский комплекс «Кинжал» серьёзной угрозой для Украины
Китайские военные эксперты высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и назвали его серьёзной угрозой для Украины.
00:17
Игнатьев — о «Спартаке»: Абаскаль ведёт себя как тренер юношеской команды
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев не считает столичный «Спартак» претендентом на чемпионство в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:16
Минобороны: над территорией Брянской области уничтожен беспилотник
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
00:03
«Аэрофлот» завершил урегулирование с лизингодаталем по «ирландским» самолётам
Группа «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолётов.
00:01
В России предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП
Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест. Копия законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.
23:56
Джокович обыграл Фритца и вышел в полуфинал US Open
Сербский теннисист Новак Джокович сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
23:54
В ЦБ назвали повышенными темпы роста корпоративного и розничного кредитования
Аналитики Центробанка сообщили, что в данный момент темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования в России находятся на высоком уровне.
23:42
MWM: НАТО может пересмотреть поставки оружия ВСУ после уничтожения Challenger 2
Страны НАТО могут пересмотреть свои позиции по поставкам оружия на Украину после уничтожения в зоне СВО британского танка Challenger 2. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.
23:39
RMC: экс-тренер ПСЖ Галтье близок к подписанию контракта с «Аль-Духаилем»
Бывший главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье близок к подписанию контракта с катарской командой «Аль-Духаиль».
23:28
Рамасвами: власти США нечестны в том, что деньги и оружие для ВСУ отслеживаются
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что заявления американских властей о том, что деньги и оружие для Вооружённых сил Украины пристально отслеживаются, являются неправдой.
23:22
Шайба прошла сквозь защиту маски и повредила глаз чешского вратаря Крала
Голкипер чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьёзно пострадал во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта».
23:13
Несколько районов Стамбула затопило в результате сильного ливня
Несколько районов турецкого Стамбула затопило в результате сильного ливня, сообщил телеканал TRT.
23:12
Роднина: видела последний ЧМ по фигурному катанию — плакать хочется
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение изжило себя.
23:07
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина ведёт третью мировую войну
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с мнением, что Киев уже ведёт третью мировую войну.
23:01
Шалимов — об Абаскале: «Спартак» может получить такое отставание, что ликвидировать позовут другого
Бывший полузащитник миланского «Интера» Игорь Шалимов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
22:55
Пентагон: США пока нечего сообщить о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что властям Соединённых Штатов на данный момент нечего сообщить о возможной отправке Вооружённым силам Украины снарядов с обеднённым ураном.
22:46
Бестемьянова: Щербаковой будет очень сложно вернуться, но всё в её руках
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении на лёд российской фигуристки Анны Щербаковой.
22:41
В ОДКБ рассказали об антитеррористических учениях в Белоруссии
Белорусские военные провели совместные с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ учения «Взаимодействие-2023».
22:39
Белый дом: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены просить Северную Корею отказаться от планов по поставке оружия России.
22:38
Норайр Захарян: Арсен вернётся к тренировкам с «Реал Сосьедад» 6 сентября
Норайр Захарян, отец российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его сын вернётся к тренировкам после болезни.
22:26
Авиакомпания United Airlines приостановила полёты из-за технического сбоя
Американская авиакомпания United Airlines приостановила полёты из всех аэропортов из-за технического сбоя.
22:24
Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина
Монсеррат Томе назначена главным тренером женской сборной Испании.
22:22
Ахметов: Сперцян должен уезжать и играть в большом европейском клубе
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказал мнение, что хавбек Эдуард Сперцян должен играть в европейском чемпионате.
22:14
Германия предоставила украинской армии очередной пакет военной помощи
Власти Германии поставили Вооружённым силам Украины очередной пакет военной помощи.
22:09
«Чемпионат»: Евсеев не ожидал отставки из «Факела»
Стало известно, как уволили главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.
22:02
Во Франции суд отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа
Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос на предоставление возможности основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции. Сейчас он продолжает находиться в британской тюрьме.