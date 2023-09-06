Fox News: врачи будут всю неделю проверять Байдена на COVID-19

У супруги Джо Байдена опять обнаружили коронавирусную инфекцию, передаёт Fox News. Как подчёркивается в материале канала, первая леди США вакцинировалась от коронавируса дважды и оба раза получала бустерную вакцину. По данным Fox, у самого американского президента анализы пока отрицательные.

У первой леди США Джилл Байден во второй раз выявлена коронавирусная инфекция, передаёт Fox News. Как пишет сайт канала, об этом заявили в её аппарате в понедельник.



«Сегодня вечером у первой леди после тестирования был обнаружен COVID-19. На данный момент у неё проявляются только лёгкие симптомы. Первая леди будет оставаться дома в городе Рехобот-Бич, штат Делавэр», — цитирует заявление Fox News.



Как подчёркивает корреспондент канала, 72-летняя Джилл Байден дважды вакцининировалась от коронавируса и дважды же получала бустерную вакцину. В прошлый раз положительный анализ на коронавирусную инфекцию она получила в августе 2022 года.



По информации Fox, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже заявила, что Джо Байден также сдал анализы на COVID-19, которые оказались отрицательными. Как подчеркнула Жан-Пьер, президент на этой неделе будет регулярно проверяться на инфекцию и следить за состоянием организма на случй проявления симптомов.



На фоне таких новостей в США вновь фиксируется рост числа случаев заражения COVID-19, а также количества госпитализированных с инфекцией пациентов, упоминается в материале Fox News.

