BFM TV: на витраже в британской церкви изобразили сцены времён пандемии COVID-19

Новые церковные витражи в британской деревушке Уиттлсфорд лучше передают приметы времени, чем традиционные работы: на них изображены пациент в больнице, врачи в масках и соцработник, приносящий еду пожилому мужчине. Такая композиция призвана «воздать должное христианскому состраданию», проявленному местными жителями во время пандемии коронавируса, а также стать «источником вдохновения и утешения людям, которые переживают трудный период», рассказывает BFM TV.

В деревне Уиттлсфорд на юго-востоке Англии создатели нового церковного витража отошли от классической традиции, чтобы лучше передать приметы времени, пишет BFM TV. В июне на одном из окон старинного здания появилась композиция, которая представляет собой сцены из жизни времён пандемии коронавируса. Так, здесь можно увидеть лежащего на больничной койке пациента, окружённого врачами в масках, или пожилого мужчину, которому волонтёр приносит еду.

Как рассказывает издание, необычная идея зародилась у прихожан во время раздумий, как отметить тысячелетие церкви в 2022 году. По случаю памятной даты они решили заказать новый витраж, однако всего через несколько месяцев в Великобритании объявили первый карантин для борьбы с распространяющимся вирусом. В результате темой композиции выбрали «заботу», а поверх изображения нанесли цитату из Библии: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою» (Книга пророка Исайи 43:2).

В статье отмечается, что созданием витража занимался специалист в этой области Бенжамин Финн. В интервью BBC он признался, что это «одна из лучших моих работ» и одновременно «одна из самых сложных». Как объяснил Финн, раньше он по большей части использовал религиозные образы, однако здесь в определённой степени изображение более светское. При этом, как подчеркнул художник, «у него по-прежнему есть смысл в христианском контексте».

На сайте церкви говорится о том, что витраж «рассказывает множество переплетённых историй о взаимопомощи — как характерных для Уиттлсфорда, так и затрагивающих вечные темы». Целью этого проекта было «воздать должное тому вниманию, которое наблюдалось по всей деревне во время пандемии, соцработникам и христианскому состраданию». В то же время приход хотел, чтобы композиция была «источником вдохновения и утешения людям, которые переживают трудный период».