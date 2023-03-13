DT: «безвкусно и оскорбительно» — из бельгийской церкви памяти Первой мировой хотят сделать ресторан и скалодром

Строительная компания Groupe Gehlen подала в органы планирования бельгийского Льежа предложение превратить мемориальную церковь памяти павшим в Первую мировую войну в ресторан высокой кухни и скалодром, пишет The Daily Telegraph. Против планов высказались местные жители и ветераны, назвав их «безвкусными» и «оскорбительными».

Базилика святого сердца в бельгийском Льеже, построенная как мемориал воинам, погибшим в Первой мировой войне, рискует превратиться в ресторан и скалодром согласно предложению, поданному в местные органы планирования. В связи с этим, как сообщает The Daily Telegraph, вокруг базилики разгорелись нешуточные споры.

Издание напоминает, что базилика была построена в 1930-х годах и стала мемориальной церковью, посвящённой 6 млн погибших воинов из стран Антанты и союзников. Средства на её строительство собирали даже за пределами Бельгии, например, кампанию по сбору средств поддержали организация ветеранов войны «Британский легион», фельдмаршал Дуглас Хейг и адмирал флота граф Дэвид Битти. Ветераны из Великобритании даже помогали копать фундамент в начале строительных работ в 1928 году.

Построенный архитектором Жосом Смолдереном, мемориал состоит из церкви Сакре-Кёр и 75-метровой башни. Выбор места строительства мемориала пал на Льеж, так как это был первый город, который устоял перед немецким вторжением на Западном фронте. Церковь была открыта в 1937 году: тогда предполагалось, что мемориал будет «говорить с будущими поколениями», однако сейчас её предназначение оказалось под вопросом.

По данным издания, в орган планирования Льежа поступило предложение расширить крышу церкви и построить там ресторан высокой кухни с панорамным видом. Также предлагается открыть в церкви самый высокий в Европе скалодром, а башню превратить в музей скалолазания.

Однако множество местных жителей и ветеранов боевых действий высказались против «безвкусных» и «оскорбительных» планов, призвав к протестам против предложения.

«Это совершенно безвкусная идея. Они хотят захватить мемориал. Это всё равно что превратить Мененские ворота в Ипре в супермаркет. Это не место для модного ресторана», — считает историк Бернард Уилкин.

А известный бельгийский актёр и режиссёр Були Ланнерс, который живет рядом с мемориалом, назвал предложение «позором», призвав не «продавать свою историю», пишет The Daily Telegraph.

Мари Буте, представитель строительной компании Groupe Gehlen, которая стоит за предложением, отметила, что власти Льежа попросили не давать комментариев. Буте сослалась на заявление для средств массовой информации, в котором сказано, что компания намерена сохранить хор в церкви в качестве «неконфессионального мемориального пространства». Заявление также гласит, что авторы проекта «уважают историю места и его архитектурные особенности».