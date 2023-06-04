BFM TV: сенат Франции предложил найти новое применение церквям из-за недостатка финансирования
Французским храмам нужно быть открытыми к новым возможностям для их использования помимо богослужений: выставкам, концертам, театральным постановкам, образовательным проектам, туристическим экскурсиям и благотворительным мероприятиям, рассказывает BFM TV. К такому выводу на заседании сената в пятницу пришли специалисты по этому вопросу: по статистике, которая будет опубликована в журнале Pèlerin, из примерно 40 тыс. муниципальных религиозных построек «2500—3000 могут быть разрушены к 2030 году, если не принять меры».
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