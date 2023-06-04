BFM TV: сенат Франции предложил найти новое применение церквям из-за недостатка финансирования

Во Франции сенаторы советуют храмам не отказываться от возможностей найти дополнительное финансирование благодаря культурным, образовательным или благотворительным мероприятиям, пишет BFM TV. Как отмечают эксперты, ежегодно из-за нехватки бюджета, проблем с безопасностью и отсутствия местной инициативы закрывается десяток церквей.

Французским храмам нужно быть открытыми к новым возможностям для их использования помимо богослужений: выставкам, концертам, театральным постановкам, образовательным проектам, туристическим экскурсиям и благотворительным мероприятиям, рассказывает BFM TV. К такому выводу на заседании сената в пятницу пришли специалисты по этому вопросу: по статистике, которая будет опубликована в журнале Pèlerin, из примерно 40 тыс. муниципальных религиозных построек «2500—3000 могут быть разрушены к 2030 году, если не принять меры».

Председатель Центра по религиозному наследию (OPR) Эдуар Ламаз указал, что ежегодно из-за нехватки средств и инициативы на местах, особенно в сельской местности, «десяток» храмов «десакрализируются», продаются или переходят в частную собственность, после чего их превращают в гостиницы или другие коммерческие помещения. Такая практика широко распространена в англо-саксонских странах и на севере Европы, однако во Франции ещё «остаётся нечастой». Часто религиозные объекты закрывают из-за проблем с безопасностью, а также из-за нехватки священнослужителей и «предрассудков», что церкви нельзя использовать не по назначению.

«Открытие (новых возможностей для. — ИноТВ) наших церквей становится неотложной задачей», — заявил автор доклада о будущем религиозного наследия, сенатор Пьер Узульяс. Он предположил, что помимо финансовых фондов, необходимых для поддержания и реставрации церквей, часовен, а также монастырей, синагог и действующих протестантских храмов, «местные сообщества, епархии, приходы и органы власти должны заниматься этим по согласованию с населением». Узульяс поддержал других экспертов в том, что «крайне важно» составить «подробный перечень незащищенных объектов наследия», среди которых две трети религиозных объектов, пишет BFM TV.