WION: распространение нового штамма COVID-19 «Эрис» вызывает тревогу в Великобритании

В Великобритании недавно был выявлен новый вариант COVID-19 под названием «Эрис», на долю которого приходится уже один из каждых 10 случаев коронавирусной инфекции. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA) заявило, что вирус распространяется быстрыми темпами. По словам экспертов, новый штамм не вызывает каких-то необычных симптомов, а для защиты от него по-прежнему рекомендуется делать прививки и соблюдать надлежащие меры гигиены, передаёт WION.

Ну и что ещё закончится не скоро — так это пандемия, благодаря появлению всё новых вариантов вируса COVID-19. Сообщается, что в Великобритании быстро распространяется новый вариант COVID-19 под названием «Эрис». Насколько быстро распространяется этот штамм и насколько он может быть смертельным? Этому посвящён наш следующий репортаж.



К нам подкрадывается новый вариант COVID-19 под названием «Эрис» (или EG 5.1), на долю которого приходится уже один из каждых 10 случаев коронавирусной инфекции в Великобритании. Когда был обнаружен этот штамм, как быстро он распространяется и насколько он может быть смертельным? Давайте выясним.



Начнём с того, когда он был обнаружен? Итак, впервые вариант COVID-19 под названием «Эрис» был идентифицирован только 31 июля. Было обнаружено, что это подвариант штамма «омикрон». Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA) заявило, что вирус распространяется быстрыми темпами. Но насколько быстро?



С какой скоростью передаётся этот штамм? В целом, подробностей о скорости распространения варианта «Эрис» не так много. Но если учитывать всплеск числа новых случаев COVID-19 и госпитализаций в Великобритании, это говорит о том, что сидеть сложа руки точно не поможет.



Скорее всего, этот штамм, как и другие варианты COVID-19, способен заразить многих людей. Согласно имеющимся данным, за неделю, начавшуюся 10 июля, примерно 11,8 процента случаев в Великобритании были идентифицированы как «Эрис». Данные за август показывают, что эта цифра уже выросла до 14,6 процента от всех случаев, и это тревожит.



Что же насчёт симптомов, наблюдается ли какое-то изменение в симптомах? На самом деле, не очень: пока сообщений о новых симптомах не поступало. Как говорят эксперты, «Эрис» унаследовал симптомы предыдущих штаммов — такие как насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.



И самый важный вопрос из всех остальных: что приводит к всплеску случаев заражения? Первая причина — это плохая погода: из-за жары многие люди остаются в помещении, поэтому из-за плохой циркуляции воздуха в домах они легко заражаются респираторными инфекциями. В некоторых случаях эти инфекции также делают их более восприимчивыми к заражению COVID-19.



Вторая причина — ослабевающий иммунитет после вакцинации против COVID-19. По словам экспертов, вакцинация и повторные бустерные прививки помогут людям укрепить иммунитет. А в том случае, если вы заболели, необходимо самоизолироваться, сдать анализы и поддерживать надлежащую гигиену.



Это был репортаж WION (The World Is One).



Дата выхода в эфир 08 августа 2023 года.