WION: дело в генах — учёные установили связь между бессимптомными случаями COVID-19 и особой мутацией

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции, по всей видимости, обусловлено присутствующей у некоторых людей мутацией в одном из участков генома под названием HLA, передаёт WION. По информации канала, к такому выводу по результатам продолжавшегося 15 месяцев исследования пришли учёные в США. Как говорится в работе, люди, имеющие одну мутацию в этом участке, имеют в два раза больше шансов вообще не столкнуться с симптомами при заражении коронавирусом.

Когда нанёс удар коронавирус, миру пришлось пережить период, которого в истории ещё не было: вы и сами помните, через что вам довелось пройти, как помним и мы все. Как вирус отражается на человеческом организме, известно ещё не было; царил полный хаос. Однако, чем больше проходит времени, тем больше выясняется различных подробностей: новое научное исследование выявило связь между беcсимптомным протеканием COVID-19 и особой генетической мутацией.



Как показало исследование, люди, имеющие определённую мутацию в генах, имеют вдвое больше шансов при заражении коронавирусом не получить симптомов. В работе также говорится, что если в геноме человека присутствует две копии этой мутации, то вероятность бессимптомного протекания инфекции возрастает в восемь раз.



Исследование, которое проводилось в США и заняло 15 месяцев, приняли участие почти 30 тысяч человек.



Мутация, о которой идёт речь, располагается в локусе HLA или человеческих лейкоцитарных антигенов — участке генома, ответственного за защиту от инфекционных заболеваний. Этими генами кодируются белки, которые позволяют организму опознавать вторгающиеся в него патогены. Присутствие мутации заставляет имунную систему быстро обнаруживать и уничтожать коронавирус.



Люди имеют две копии генов HLA — по одной от каждого родителя. В этих генах могут быть различные мутации, которые и определяют, насколько человек уязвим к тем или иным вирусным инфекциям.



В исследовании говорится, что за время пандемии бессимптомными оказались как минимум 20% случаев COVID-19. Именно такие, бессимптомные случаи, стали серьёзной проблемой в плане замедления распространения вируса: люди, не имеющие симптомов, сами того не ведая участвовали в передаче патогена, а отследить их, чтобы затем отправить на карантин, было трудно.



Как заявляют эксперты, выводы учёных помогут в разработке антикоронавирусных вакцин следующего поколения, которые будут не только смягчать течение инфекции, но и предотвращать появление симптомов.



Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года.