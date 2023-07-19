WION: США прекратили финансирование Уханьского института, предположительно связанного с происхождением COVID-19

Уханьский институт вирусологии больше не будет получать финансирование от США. Как сообщает WION, такое решение было принято после того, как институт не смог предоставить США запрошенные документы на фоне сообщений о нарушении безопасности в лаборатории.

На фоне расследования происхождения COVID-19: правительство США прекратило финансирование Уханьского института в Китае. Министерство здравоохранения и социального обеспечения сообщило лаборатории, что прекращает финансирование на постоянной основе после проверки, начатой в сентябре прошлого года.

Администрация Джо Байдена приостановила Уханьскому институту вирусологии доступ к федеральному финансированию после того, как лаборатория не смогла предоставить документы о мерах безопасности. США заявили, что расположенный в Ухани институт не соответствует федеральным нормам и поэтому больше не будет получать финансирование.

Только в прошлом месяце управление директора Национальной разведки США опубликовало рассекреченный отчет, в котором были выявлены проблемы с безопасностью в данном институте.

Лаборатория не получает денег от Национальных институтов здравоохранения США с июля 2020 года, но подобное наказание лаборатории — это большой шаг в отношении практики биологической безопасности в Китае. В соответствии с принятым решением лаборатория не сможет вести какие-либо дела с США в качестве посредника или представителя других лиц. Однако Уханьская лаборатория может оспорить решение о приостановке и отстранении от деятельности.

Ранее этот институт стал поводом для дискуссий о том, как началась пандемия. Директор ФБР Кристофер Рэй подозревал, что вирус мог возникнуть в этом учреждении, однако США не нашли убедительных доказательств того, появился ли вирус в результате его передачи от животного к человеку или из-за аварии в лаборатории.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.