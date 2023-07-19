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WION: США прекратили финансирование Уханьского института, предположительно связанного с происхождением COVID-19

Материал представлен в переводе ИноТВ
Уханьский институт вирусологии больше не будет получать финансирование от США. Как сообщает WION, такое решение было принято после того, как институт не смог предоставить США запрошенные документы на фоне сообщений о нарушении безопасности в лаборатории.

На фоне расследования происхождения COVID-19: правительство США прекратило финансирование Уханьского института в Китае. Министерство здравоохранения и социального обеспечения сообщило лаборатории, что прекращает финансирование на постоянной основе после проверки, начатой в сентябре прошлого года.  

Администрация Джо Байдена приостановила Уханьскому институту вирусологии доступ к федеральному финансированию после того, как лаборатория не смогла предоставить документы о мерах безопасности. США заявили, что расположенный в Ухани институт не соответствует федеральным нормам и поэтому больше не будет получать финансирование. 
 
Только в прошлом месяце управление директора Национальной разведки США опубликовало рассекреченный отчет, в котором были выявлены проблемы с безопасностью в данном институте.
 
Лаборатория не получает денег от Национальных институтов здравоохранения США с июля 2020 года, но подобное наказание лаборатории — это большой шаг в отношении практики биологической безопасности в Китае. В соответствии с принятым решением лаборатория не сможет вести какие-либо дела с США в качестве посредника или представителя других лиц. Однако Уханьская лаборатория может оспорить решение о приостановке и отстранении от деятельности. 
 
Ранее этот институт стал поводом для дискуссий о том, как началась пандемия. Директор ФБР Кристофер Рэй подозревал, что вирус мог возникнуть в этом учреждении, однако США не нашли убедительных доказательств того, появился ли вирус в результате его передачи от животного к человеку или из-за аварии в лаборатории.

 

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.

 

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