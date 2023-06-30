CBS: тревожный кризис здравоохранения — американские больницы столкнулись с дефицитом лекарств от рака

Больницы в США испытывают нехватку препаратов, необходимых для лечения онкологических заболеваний. Отчасти это связано с ослаблением цепочек поставок и с тем, что некоторые лекарства почти не производятся на территории Америки, поскольку не приносят значительной прибыли, передаёт CBS News.

НОРА О'ДОННЕЛЛ, ведущая вечернего выпуска новостей на CBS News: А теперь о тревожном кризисе общественного здравоохранения. Больницы по всей стране сталкиваются с нехваткой 14 жизненно важных химиотерапевтических препаратов, в результате чего отчаявшимся пациентам некуда обратиться. Мы изучили проблему и обнаружили, что она сводится к ослаблению цепочки поставок и итоговой прибыли.

У Кэрол Нун агрессивная форма рака тела матки. Это заболевание лечится, но затягивать с ним нельзя.

НОРА О'ДОННЕЛЛ: Вам известно, будут ли лекарства доступны для окончания вашего лечения?

КЭРОЛ НУН: Нет. Гарантий нет.

Накануне, когда 61-летняя женщина должна была получить вторую дозу химиотерапевтических препаратов, ей позвонил врач. Оказалось, что в больнице закончилось предназначенное для неё лекарство. К счастью, через неделю Нун его получила.

НОРА О'ДОННЕЛЛ: Насколько это усложнило процесс выздоровления?

КЭРОЛ НУН: Я думаю, это стало для меня эмоциональным потрясением. Очень неприятно осознавать, что существует стандартное лечение, эти два непатентованных лекарства, и я не могу их получить.

НОРА О'ДОННЕЛЛ: Что сказал доктор, когда вы спросили, как это запоздалое лечение скажется на дальнейшем течение болезни?

КЭРОЛ НУН: Боже правый, они были расстроены. Мы просто надеемся, что лечение окажется доступным.

Такие пациенты, как Нун, получают «карбоплатин» и «цисплатин» — непатентованные препараты, которые не приносят прибыли и почти не производятся в Америке. После пандемии международная цепочка поставок столкнулась с трудностями. Усугубляет ситуацию то, что инспекторы американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) обнаружили широко распространенные проблемы на заводе в Индии, который, как сообщается, производит более половины поступающего в США «цисплатина».

КЕРРИ ВАСИНСКИ, онколог: Нам пришлось принять решения о том, кому мы отдадим приоритет (при лечении. — ИноТВ) в это трудное время.

Врач-онколог Керри Васински никогда не видела настолько серьёзного дефицита.

КЕРРИ ВАСИНСКИ: Вопрос в том, могут ли люди умереть из-за этой нехватки. Я думаю, всё зависит от того, как долго она продолжается. Если мы столкнёмся с длительной нехваткой химиотерапевтических препаратов, то да, я думаю, что люди могут умереть.

В ответ на нехватку FDA временно начало импортировать китайский химиопрепарат. Но, по словам врачей, необходимо сделать больше.

КЭРОЛ НУН: Когда-нибудь я умру. Очень бы не хотелось умирать, потому что эти стандартные непатентованные лекарства оказались бы мне недоступны. И даже думать не хочется, что моя семья будет сомневаться в том, что (стало причиной смерти. — ИноТВ) рак или нехватка и экономия химиотерапевтических препаратов.

НОРА О'ДОННЕЛЛ: Мы будем поддерживать связь с Кэрол, пока она продолжает лечение, и будем искать ответы в этой очень важной истории.

Дата публикации 29 июня 2023 года.