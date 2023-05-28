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NBC: дефицит лекарств от рака стал для американцев смертельно опасной проблемой

Материал представлен в переводе ИноТВ
Нехватка определённых лекарств от рака в США стала серьёзной проблемой, угрожающей жизням американцев, сообщает NBC. Как поясняется в материале, произошло это отчасти потому, что выпуск подобных препаратов стал невыгодным для производителей и те остановили производство.

Кэрри Черкински борется с раком яичников третьей стадии, но из-за нехватки лекарств её борьба стала ещё более болезненной. Во время последней химиотерапии в больнице The Florida Clinic закончилось лекарство, которое ей было необходимо. Как она говорит, её отправили домой.

КЭРРИ ЧЕРКИНСКИ, пациентка: Почему никто мне об этом не сказал?

Лекарство под названием Карбоплатин широко используется для лечение рака груди, яичников и прочих видов этой болезни. Он крайне эффективен с минимумом побочных эффектов. В этом месяце Американское онкологическое общество опубликовало предупреждение. Нехватка определённых лекарств от рака стала серьёзной и опасной для жизни проблемой.

ЛУСИО ГОРДОН, врач: Эта (полка. — ИноТВ) использовалась обычно для хранения Карбоплатина, но, как вы видите, она совершенно пуста.

Онколог Лусио Гордон заявляет, что у него уже почти две недели запасы Карбоплатина на нуле. Согласно недавнему обзору, врачи в 40 штатах заявили, что у них нет ключевых поставок лекарств для химиотерапии.

ЛУСИО ГОРДОН: Решение этого вопроса не может ждать ещё шесть недель или шесть месяцев.

В настоящее время в перечне дефицитных лекарств Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств находятся 14 онкологических препаратов.

РОБЕРТ КАЛИФФ, глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств: У нас целая команда день и ночь работает с этой отраслью.  

Глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Роберт Калифф говорит, что дефицит лекарств усугубляется, поскольку препараты-дженерики стали настолько дешёвыми для потребителей, что их выпуск уже невыгоден для производителей, поэтому многие его остановили.

По словам Калиффа, львиная доля препаратов импортируется. Также сыграли свою роль и вопросы контроля качества.

РОБЕРТ КАЛИФФ: На любом рынке происходят сбои. И здесь произошло именно это.

КЭТИ БЕК, корреспондент NBC: А вы предпринимаете какие-нибудь срочные шаги для поиска краткосрочного решения?

РОБЕРТ КАЛИФФ: Это наш главный приоритет.

По словам Калиффа, приоритет состоит в том, чтобы привести больше производителей на рынок и непосредственно в США. Ассоциация доступных лекарств, которая представляет производителей лекарств, заявила, что они также глубоко озабочены, но добавила, что власти страны должны разобраться с дефицитом таким способом, который будет всеобъемлющим и долгосрочным и будет решать все аспекты, связанные с нехваткой лекарств.

Что касается Черкински, она обеспокоена тем, что в её лечение было внесено изменение. Теперь она использует иное, но похожее лекарство с большим количеством побочных эффектов.

КЭРРИ ЧЕРКИНСКИ: Нет ничего, что бы работало так же эффективно. Мне необходимо именно это лекарство.

Проблема критическая — решение неизвестно.

Кэти Бек, NBC News, Таллахасси, штат Флорида.

Дата публикации 27 мая 2023 года.

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источник
NBC США Северная Америка
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