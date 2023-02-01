Politico: на фоне зимнего роста заболеваемости в Европе заканчиваются основные лекарства

Жителям разных стран Европы, столкнувшимся со всплеском сезонной заболеваемости этой зимой, приходится ещё и обходить разные аптеки в поиске нужных лекарств — поскольку с конца 2022 года возникли серьёзные проблемы с поставками медикаментов. Некоторые страны решают даже ограничить экспорт лекарств, чтобы защитить внутренние поставки. Однако эксперты предупреждают, что это может спровоцировать негативный «эффект домино», пишет Politico.

Когда вы плохо себя чувствуете, то меньше всего хочется ходить из одной аптеки в другую в поисках самых обычных лекарств, таких как сироп от кашля или антибиотики. Однако поступающая из разных стран Европы информация свидетельствует о том, что многим европейцам, столкнувшимся со всплеском сезонной заболеваемости этой зимой, приходится делать именно это, сообщает Politico.



С конца 2022 года всё больше стран ЕС сообщают о серьёзных проблемах с поставками ряда важных лекарств, и-за чего в настоящее время они уже ощущают их дефицит. Практически во всём Евросоюзе сейчас не хватает самых обычных лекарств, включая антибиотики и детские обезболивающие. Насколько серьёзна эта ситуация и какие меры могут предпринять власти, чтобы её исправить, выяснили журналисты Politico.



В ходе опроса представителей аптек из 29 европейских стран, включая членов Евросоюза, а также Турцию, Косово, Норвегию и Северную Македонию, почти четверть из них сообщили о нехватке в своём ассортименте более 600 лекарств, и ещё 20% сообщили, что ощущают нехватку от 200 до 300 наименований лекарств. При этом 75% отметили, что этой зимой дефицит более заметен, чем год назад. Кроме того, представители четырёх стран рассказали, что им даже приходилось констатировать случаи смерти пациентов из-за нехватки нужных медикаментов.



Это подтверждают и официальные данные регулирующих органов, отмечается в статье. Например, власти Бельгии сообщают о нехватке в стране почти 300 лекарств, в Германии это число достигает 408 наименований, а в Австрии уже более 600 лекарств сейчас практически невозможно купить в аптеках. В Италии же этот список ещё длиннее — в него включено более 3000 медикаментов, хотя многие из них представляют собой разные составы одного и того же лекарства, пишет Politico.



Чаще всего в данный момент в странах Европы возникает нехватка антибиотиков, и особенно амоксициллина, который используется для лечения различных респираторных инфекций. В числе других лекарств, которые оказались в дефиците, также сироп от кашля, детский парацетамол, лекарства для нормализации кровяного давления, обезболивающие и другие медикаменты, говорится в статье.



По мнению экспертов, это происходит из-за сочетания повышенного спроса и сокращения предложения. Дело в том, что сезонные инфекции — в первую очередь грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), — сейчас начинают распространяться раньше и их симптомы проявляются сильнее, чем было раньше. Как предполагают врачи, необычно высокий уровень активности вирусов может быть связан с ослабевшей иммунной системой, поскольку на протяжении длительных карантинов люди были изолированы от большого количества микробов, окружающих нас в повседневной жизни, и естественная защита организма ослабела.



При этом такая трудная зима на фоне всплеска заболеваемости застала врасплох фармацевтические компании, которые одновременно ощущают негативное влияние растущей инфляции и энергетического кризиса в Европе, отмечается в статье. В частности, голландский производитель активных фармацевтических ингредиентов Centrient Pharmaceuticals заявил в прошлом году, что выпускает на четверть меньше продукции, чем в 2021 году, из-за высоких затрат на электроэнергию.



Ещё один крупный производитель из Нидерландов InnoGenerics в декабре прошлого года объявил о банкротстве и смог продолжить производство только благодаря получению помощи от правительства. В результате, по словам представителей компании Sandoz, одного из крупнейших производителей на европейском рынке дженериков, сейчас возникла «особенно напряжённая ситуация с поставками». Они отметили, что Sandoz в настоящее время пока может удовлетворить спрос своих клиентов, однако «сталкивается с трудностями», в том числе из-за дефицита сырья и ограничения производственных мощностей.



Правительства разных стран реагируют на ситуацию по-разному: некоторые из них ограничивают или приостанавливают экспорт медикаментов, чтобы защитить внутренний рынок. Например, в ноябре прошлого года государственный регулятор Греции расширил список лекарств, перепродажа которых в другие страны (известная как «параллельная торговля») сейчас запрещена. Румыния также временно приостановила экспорт некоторых антибиотиков и детских болеутоляющих средств, пишет Politico.



Правительство Германии, в свою очередь, также рассматривает возможность изменения законодательства, чтобы облегчить требования к закупкам, которые в настоящее время обязывают страховые компании покупать лекарства там, где они дешевле всего, концентрируя поставки в руках нескольких наиболее конкурентоспособных по цене производителей. Согласно новому закону, можно будет закупать медикаменты у нескольких поставщиков, в том числе по более высоким ценам, чтобы сделать поставки более надёжными.



Власти Нидерландов недавно приняли закон, обязывающий поставщиков хранить запасы в течение шести недель для преодоления дефицита. Правительство Швеции также предлагает ввести аналогичные правила. А власти Бельгии в январе обнародовали указ, позволяющий правительству приостанавливать экспорт в случае кризиса, сообщается в статье.



Однако опасность заключается в том, что эти ограничивающие меры могут иметь «эффект домино» и негативно повлиять на остальных. В связи с этим комиссар по здравоохранению ЕС Стелла Кириакидес направила министру здравоохранения Греции Таносу Плеврису письмо, в котором призывает учитывать влияние запретов на третьи страны. «Члены ЕС должны воздерживаться от принятия национальных мер, которые могут повлиять на внутренний европейский рынок и воспрепятствовать получению доступа к лекарствам для нуждающихся в других государствах-членах», — отмечается в письме Кириакидес.



При этом специальный комитет, возглавляемый Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), рекомендовал в числе других мер ослабить правила, чтобы позволить аптекам выдавать таблетки или дозы лекарств индивидуально. В Германии президент Немецкой медицинской ассоциации даже призвал к созданию неформальных «блошиных рынков» лекарств, где люди могли бы отдать свои неиспользованные лекарства нуждающимся в них пациентам. А во Франции и Германии фармацевты начали производить свои собственные лекарства в попытке сократить нехватку — хотя вряд ли это будет иметь большой эффект, учитывая общие масштабы дефицита, констатирует Politico.



Теоретически власти Евросоюза сейчас должны быть «более чем когда-либо» готовы к преодолению кризиса в масштабах всего блока, учитывая также опыт пандемии COVID-19. Не так давно Евросоюз обновил своё законодательство, чтобы можно было эффективнее справиться с угрозами для здоровья, в том числе с отсутствием фармацевтических препаратов, после чего у EMA появились расширенные полномочия по контролю за нехваткой лекарств.



Также был создан совершенно новый орган — Управление по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), которое наделили полномочиями выходить на рынок и закупать лекарства для всего блока. Однако не все в ЕС пока согласны с тем, что ситуация действительно критическая, сообщается в статье. Например, высокопоставленный чиновник ЕС по вопросам здравоохранения Сандра Галлина заявила во время недавнего выступления на заседании комитета по здравоохранению в Европарламенте, что хочет «немного опровергнуть идею об огромном дефиците», подчеркнув также, что европейцам доступны для использования «альтернативные лекарства».



Кроме того, представители EMA на прошлой неделе решили пока не просить Еврокомиссию объявлять нехватку амоксициллина «крупным событием», что официально вызвало бы некоторые ограниченные действия в масштабах всего ЕС, и заявили, что принимаемые сейчас меры постепенно улучшают ситуацию. Этот вопрос вновь будет подниматься рабочей группой EMA, занимающейся проблемой дефицита медикаментов, в конце нынешней недели. В случае, если решение будет принято, эта группа получит право запрашивать данные о запасах лекарств и производственных мощностях у поставщиков, а также давать официальные рекомендации о том, как уменьшить дефицит.



А некоторые политики даже считают, что со временем ситуация должна улучшиться, говорится в статье. «Я думаю, что всё это уладится само собой, хотя это также зависит от пика распространения инфекций. Если мы уже достигли пика, то предложение сможет быстро наверстать упущенное. А если нет, вероятно, это будет не очень хороший сценарий», — заявил Адриан ван ден Ховен, глава лоббистской организации «Лекарства для Европы».