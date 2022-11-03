Das Erste: от мигрени до диабета — Германия столкнулась с нехваткой лекарств

Германия столкнулась с дефицитом лекарственных препаратов, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета. Некоторые лекарства просто невозможно получить или хотя бы заказать у производителя. Это связано, в первую очередь, с ростом цен на энергию, но также с логистическими проблемами, поясняет Das Erste.

Сотрудники аптек и врачи жалуются на это уже некоторое время: дефицит поставок присутствует не только в промышленности — многие медикаменты в Германии сейчас невозможно получить или можно раздобыть только с большим трудом. Сейчас это замечают уже и пациенты, потому что список недостающих препаратов становится всё длиннее. Это касается как расхожих препаратов, таких как обезболивающие, так и специальных лекарств, например, против рака.

Нехватка медикаментов — проблема для Петры Коле и её коллег. Десятки препаратов, находящиеся в свободной продаже или отпускаемые по рецепту, как это средство от мигрени, сейчас недоступны для поставки.

ПЕТРА КОЛЕ, вице-президент Палаты фармацевтов Гамбурга: Сейчас это настоящая катастрофа — мы больше не получаем жаропонижающих, не получаем средств от боли, у нас нет антибиотиков. Психотропные средства — тоже большая проблема.

Отсутствующие препараты — проблема, которая касается пациентов с различными заболеваниями, от астмы до диабета.

ГЕРНОТ МИГГА, посетитель аптеки: У меня глазная болезнь, и мне надо каждый день утром и вечером закапывать лекарство. В аптеке мне сказали, что вообще больше не могут его заказать, оно недоступно к поставке.

ЙОХАННА ЭЛЕРС, посетительница аптеки: Я не смогла получить «Венлафаксин», курс рассчитан на полгода, это антидепрессант. В итоге мне пришлось перейти на другой рецепт.

МАРТИН ФЮЛЛЕНБАХ, посетитель аптеки: Дело в том, что одна инъекция не поставляется. Её нельзя получить через оптовую торговлю, и нельзя получить у производителя. И теперь мне страшно, что будет дальше.

Федеральному институту лекарственных препаратов на данный момент поступило 280 запросов. Однако в целом он оценивает ситуацию со снабжением как стабильную. Производители видят несколько причин возникающей проблемы с дефицитом лекарств.

КРИСТОФ ВАЙНГЕРТНЕР, представитель ассоциации производителей лекарственных средств: Цепочки поставок нарушены. Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей.

Аптекарь Петра Коле опасается дальнейшего обострения ситуации. Там, где это возможно, она хочет сама производить отдельные препараты, такие как жаропонижающие.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2022 года.