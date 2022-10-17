Das Erste: коронавирус, нехватка персонала и цены на электричество — немецкие больницы ждёт тяжёлая зима

Больницы в Германии обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом, однако эта проблема для них — не единственная, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste. Помимо всё большего числа пациентов и нехватки персонала, клиники встревожены растущими ценами на электроэнергию: понижать температуру во многих отделениях нельзя, но и повышать цены на медицинское обслуживание они по закону не имеют права.

«Я защищаю себя!» — так звучит лозунг новой кампании, которую сегодня представил министр здравоохранения Карл Лаутербах. С её помощью он хочет призвать делать больше бустерных прививок против коронавируса и более ответственно относиться к проблеме. Потому что показатели заражаемости в последнее время снова выросли. Особенно дома ухода и медицинские учреждения снова сообщают о возросшем числе заражений коронавирусом. При этом таким учреждениям приходится беспокоиться не только о здоровье пациентов, но и о том, что этой осенью и зимой к дефициту обслуживающего персонала и снабжения добавляется тяжёлая проблема растущих цен на электроэнергию. Репортаж Анн-Брит Баккенбюль.

Здесь каждый градус имеет значение. В родильном отделении больницы Agaplesion Diakonieklinikum в Гамбурге всегда нужно быть готовым к появлению самых маленьких пациентов. Просто снизить температуру, чтобы сэкономить дорогостоящую энергию, здесь невозможно.

КРИСТИНА ЭКХОФФ, руководитель родильного отделения клиники: Потому что новорожденные, по большей части, поступают сюда мокрыми, и после этого у них нередко бывают проблемы с дыханием, и мы должны их согреть и высушить.

Внизу находится центр технического управления. Располагающиеся здесь установки обеспечивают надлежащее качество воздуха. Охладить, согреть, увлажнить — однако всё это стоит дорого. Клиника тратит на электричество около 1 миллиона евро в год. Самые большие затраты приносят кондиционеры.

ЙОРН ВЕССЕЛЬ, руководитель клиники: Тем не менее мы непременно должны увлажнять воздух, например, в операционных или отделении интенсивной терапии. Там находится большое количество аппаратуры, и для неё воздух должен обладать определённой влажностью.

По меньшей мере, они устанавливают новые энергосберегающие лампы. Однако возросшие расходы на электричество и оборудование вызывают у больницы финансовые трудности — потому что повысить цены, например, за медобслуживание, они не имеют права.

ЙОРН ВЕССЕЛЬ: Наша проблема в том, что нам нельзя повышать наши цены. Для нас законодательно установлен потолок цен.

Первым шагом на пути помощи клиникам должно стать компенсирование инфляции, говорят в Немецком обществе владельцев больниц. Также там требуют поддержки в вопросах коронавируса.

ГЕРАЛЬД ГАСС, председатель правления Немецкого общества владельцев больниц: Политики должны что-то сделать для того, чтобы ограничить показатели заражаемости. Сейчас нам, в первую очередь, также необходима экономическая поддержка. Не должно дойти до такого, чтобы больницам приходилось отключаться от сети, потому что они становятся экономически неплатёжеспособными, или чтобы мы действительно больше не могли выплачивать своим сотрудникам рождественскую премию.

До Рождества им здесь ещё очень далеко. В университетской клинике в Мюнхене основная тема сейчас — коронавирус. Каждый десятый пациент демонстрирует положительный результат теста, при этом большинство получают медицинское обслуживание по другим причинам. Тем не менее они все должны быть изолированы — трудная задача. Вдобавок обязательная изоляция для сотрудников с положительным результатом теста, но отсутствием симптомов, усугубляет нехватку персонала.

ГЕРХАРД ШНАЙДЕР, глава отделения анестезиологии и интенсивной терапии: Если у вас образуется дополнительный приток пациентов, или если вы вынуждены дополнительно отстранить от работы сотрудников из-за положительного результата теста, тогда рук начинает не хватать.

Они знают, что рабочая нагрузка будет продолжать увеличиваться — а зима ещё только впереди.

Дата выхода в эфир 14 октября 2022 года.