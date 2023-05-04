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BFM TV: во французских аптеках не хватает лекарств для детей

Материал представлен в переводе ИноТВ
Аптекари и врачи во Франции бьют тревогу: на складах заканчиваются популярные антибиотики и лекарственные формы препаратов, предназначенные для детей, передаёт BFM TV. Так, в отсутствие сиропов медработникам приходится лечить маленьких пациентов самостоятельно приготовленными растворами из таблеток для взрослых.

Полки и склады постоянно пустуют.

ВАНЕССА ШЕКРУМ, аптекарь: Как правило, амоксициллин должен пополняться, а у нас всего 78 коробок и всё. При этом не проходит ни дня, чтобы я не посылала запросы, ни дня, чтобы в 89 часов утра или позже я не посылала запрос.
 
Аптекарь чувствует себя беспомощной. Она вынуждена ежедневно звонить врачам, чтобы найти лекарство на замену.
 
АНДРЕАС ВЕРНЕР, председатель Французской ассоциации амбулаторных педиатров: (Не хватает. — ИноТВ) амоксициллина, парацетамола, ингаляционных кортикостероидов для астматиков… Нам приходится искать варианты. Например, вместо того чтобы выписывать специальные сиропы для детей, мы вынуждены прибегать к растворам, которые мы вводим шприцами, разбавляя растворимые таблетки для взрослых. Так что мы самостоятельно делаем лекарства.
 
Пока выручает находчивость, а в среднесрочной перспективе — более стратегические меры.
 
КАТРИН ВЕРЖЁЛИ, генеральный секретарь Национального объединения ассоциаций родителей, дети которых больны раком или лейкемией (UNAPECLE): Мы множество раз просили ЕС, чтобы создавались запасы лекарств. Однако мы не уверены, что в этих запасах будут учитываться формы, которые выпускаются для детей, например, сиропы.
 
Другие медработники выступают также за перенос производства лекарств в Европу или Францию.
 
Дата выхода в эфир 02 мая 2023 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
BFM TV Франция Европа
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