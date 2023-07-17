Guardian: у рождённых в пандемию детей хуже развиты навыки общения

Родившиеся в коронакризис дети отстают от предыдущих поколений в развитии коммуникативных навыков, делится The Guardian выводами группы учёных из Королевского колледжа хирургов в Ирландии. В ходе исследования выяснилось, что из-за коронавирусных ограничений и локдауна новорождённые реже встречались с другими людьми, не бывали на улице и поэтому слышали ограниченный набор слов.

Рождённые во время пандемии дети отстают в развитии коммуникативных навыков, приводит The Guardian результаты научного исследования из Королевского колледжа хирургов в Ирландии (RCSI). Причины такого отставания связаны с ограниченным общением на ранних этапах их жизни из-за коронавирусных ограничений.

Группа учёных, которую возглавляли старший преподаватель Сьюзан Бирн и профессор педиатрии Джонатан Хурихейн, изучала влияние коронакризиса на жизнь младенцев, их здоровье и развитие. Они сосредоточились на детях, рождённых в первые три месяца после начала локдауна, а контрольной группой выступали дети, рождённые до начала пандемии. Всего в исследовании приняло участие 354 семей с детьми до двух лет. «Мы хотели понять, как жили дети, рождённые во время пандемии, и как это повлияло на их общее состояние здоровья и развитие», — рассказала Бирн в интервью британской газете.

Как отмечается в статье, команда учёных пришла к поразительным выводам. Они выяснили, что к шести месяцам жизни детей в среднем их целовало только три человека, включая родителей. Это объясняется тем, что новорожденные почти не встречались с родственниками или друзьями семьи. Исследование также показало, что каждый четвёртый младенец не встречался с ровесниками до своего первого дня рождения.

Бирн добавила, что родители часто описывали опыт воспитания маленьких детей во время пандемии словами «одиночество» и «изоляция». В то же время увеличилось время, которое ребёнок проводит в кругу семьи и выстраивает доверительные отношения с родителями.

Авторы исследования предполагают, что во время локдауна младенцы слышали меньше различных слов, потому что их не выводили из дома. Этим могут объясняться более низкие показатели по коммуникативным навыкам в сравнении с детьми, которые родились раньше. Тем не менее учёные не заметили никакого отставания по другим параметрам — например, моторным навыкам и способности решать задачи. Кроме того, в анкетах, заполненных родителями, не нашлось никаких отличий в поведении — таких, как проблемы со сном, беспокойство или социальная изоляция.

Теперь в Королевском колледже хирургов надеются расширить исследование и наблюдать за детьми, пока они не пойдут в школу в пятилетнем возрасте. «Это будет очень важно, — цитирует The Guardian слова Бирн. — Коронавирусные ограничения сняли довольно давно, и дети занимаются обычными действиями, встречаются с другими людьми, играют в группах. Хотелось бы надеяться, что к пяти годам результаты подтянутся, но нам нужно удостовериться, что так и будет».