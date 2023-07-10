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NBC: в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей

Материал представлен в переводе ИноТВ
Камни в почках считались проблемой мужчин среднего возраста, но американские врачи наблюдают тенденцию к снижению возраста, когда болезнь себя проявляет. Всё чаще жертвами болезни становятся дети. Канал NBC сообщает, что учёные предполагают комплексную причину омоложения болезни: нездоровое питание с большим содержанием консервантов и соли, а также необоснованное назначение антибиотиков в раннем возрасте.

Сегодня Хлоя Кэрролл — здоровый подросток. Она любит спорт и танцы, но, когда ей было восемь лет, она боялась умереть молодой.

ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Кажется, я была на танцевальном концерте, когда обнаружила кровь в моче и поняла, что не знаю, что происходит.

Потом пришёл неожиданный диагноз — мочекаменная болезнь.
 
ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Ей было восемь лет, что пришло вам в голову (когда услышали диагноз. — ИноТВ)?
 
РЕЙЧЕЛ КЭРРОЛЛ, мать Хлои: Ну, во-первых, как это возможно? Она спортсменка, она активна, она хорошо ест, она пьёт столько же воды, сколько любой нормальный восьмилетний ребёнок.
 
Камни в почках представляют собой твёрдые отложения из минералов и солей, которые могут быть чрезвычайно болезненными и опасными при попадании в мочевыводящие пути. Они чаще всего встречаются у мужчин среднего возраста, но исследования показывают, что количество случаев мочекаменной болезни у детей возрастает на 10 процентов в год.
 
ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Три миллиметра — и этого будет достаточно, чтобы испытать невероятную боль.

Доктор Грегори Э. Тасиан, детский уролог из детской больницы Филадельфии, пытается выяснить, почему это происходит.
 
ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Сегодня мы наблюдаем, что болезнь возникает в более раннем возрасте, и болезнь одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин.

Тасиан говорит, что в большинстве случаев он видит девочек-подростков.
 
ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: В отделениях скорой помощи я привык видеть такое изображение, но оно принадлежало бы 45-летнему мужчине.

ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Тут же фото 15-летней девочки.

Доктора не знают наверняка, что вызывает увеличение количества случаев заболевания, но считают, что виновата комбинация факторов. Например, дети едят слишком много продуктов, содержащих консерванты, слишком много антибиотиков назначаются в раннем возрасте, и даже изменение климата, вызывающее большее обезвоживание.
 
ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Камни в почках связаны с огромным воздействием на здоровье. Тут и более высокий риск переломов, более высокий риск высокого кровяного давления, более высокий риск почечной недостаточности.

Эксперты говорят, что для предотвращения камней в почках нужно пить много воды, избегать слишком большого количества подслащенных напитков и уменьшить потребление соли.
 
Хлоя, которой сейчас 14 лет, перенесла три операции по удалению камней за эти годы.
 
ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Это так раздражает, когда необходимо откладывать всё на потом, теперь я просто пытаюсь вернуться к нормальной жизни.

ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Возможно, ты чувствуешь себя подавленно?

ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Да, очень.

Она использует собственный опыт, чтобы помочь другим детям с такими же диагнозами, которые полны решимости не дать мочекаменной болезни победить.
 
ВЕДУЩИЙ: Доктор Джон, я всегда полагал, что это обычно случается с мужчинами среднего возраста. Родители могут даже не заподозрить камни в почках, когда дело касается их детей. На какие симптомы они должны обратить внимание?

ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Как сказала Хлоя, кровь в моче является важным симптомом. Поэтому вам следует надеяться, что ваши дети скажут вам об этом, если это заметят. Также следите за болью в середине спины. Особенно если они также испытывают тошноту. Дети с такими симптомами должны обратиться к врачу и, возможно, провериться с помощью УЗИ.

Дата выхода в эфир 08 июля 2023 года.
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