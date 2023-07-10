NBC: в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
Сегодня Хлоя Кэрролл — здоровый подросток. Она любит спорт и танцы, но, когда ей было восемь лет, она боялась умереть молодой.
Потом пришёл неожиданный диагноз — мочекаменная болезнь.
Доктор Грегори Э. Тасиан, детский уролог из детской больницы Филадельфии, пытается выяснить, почему это происходит.
Тасиан говорит, что в большинстве случаев он видит девочек-подростков.
ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Тут же фото 15-летней девочки.
Доктора не знают наверняка, что вызывает увеличение количества случаев заболевания, но считают, что виновата комбинация факторов. Например, дети едят слишком много продуктов, содержащих консерванты, слишком много антибиотиков назначаются в раннем возрасте, и даже изменение климата, вызывающее большее обезвоживание.
Эксперты говорят, что для предотвращения камней в почках нужно пить много воды, избегать слишком большого количества подслащенных напитков и уменьшить потребление соли.
ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Возможно, ты чувствуешь себя подавленно?
ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Да, очень.
Она использует собственный опыт, чтобы помочь другим детям с такими же диагнозами, которые полны решимости не дать мочекаменной болезни победить.
ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Как сказала Хлоя, кровь в моче является важным симптомом. Поэтому вам следует надеяться, что ваши дети скажут вам об этом, если это заметят. Также следите за болью в середине спины. Особенно если они также испытывают тошноту. Дети с такими симптомами должны обратиться к врачу и, возможно, провериться с помощью УЗИ.
Дата выхода в эфир 08 июля 2023 года.
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