NBC: в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей

Камни в почках считались проблемой мужчин среднего возраста, но американские врачи наблюдают тенденцию к снижению возраста, когда болезнь себя проявляет. Всё чаще жертвами болезни становятся дети. Канал NBC сообщает, что учёные предполагают комплексную причину омоложения болезни: нездоровое питание с большим содержанием консервантов и соли, а также необоснованное назначение антибиотиков в раннем возрасте.

Сегодня Хлоя Кэрролл — здоровый подросток. Она любит спорт и танцы, но, когда ей было восемь лет, она боялась умереть молодой.

ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Кажется, я была на танцевальном концерте, когда обнаружила кровь в моче и поняла, что не знаю, что происходит.



Потом пришёл неожиданный диагноз — мочекаменная болезнь.

ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Ей было восемь лет, что пришло вам в голову (когда услышали диагноз. — ИноТВ)?

РЕЙЧЕЛ КЭРРОЛЛ, мать Хлои: Ну, во-первых, как это возможно? Она спортсменка, она активна, она хорошо ест, она пьёт столько же воды, сколько любой нормальный восьмилетний ребёнок.

Камни в почках представляют собой твёрдые отложения из минералов и солей, которые могут быть чрезвычайно болезненными и опасными при попадании в мочевыводящие пути. Они чаще всего встречаются у мужчин среднего возраста, но исследования показывают, что количество случаев мочекаменной болезни у детей возрастает на 10 процентов в год.

ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Три миллиметра — и этого будет достаточно, чтобы испытать невероятную боль.



Доктор Грегори Э. Тасиан, детский уролог из детской больницы Филадельфии, пытается выяснить, почему это происходит.

ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Сегодня мы наблюдаем, что болезнь возникает в более раннем возрасте, и болезнь одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин.



Тасиан говорит, что в большинстве случаев он видит девочек-подростков.



ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: В отделениях скорой помощи я привык видеть такое изображение, но оно принадлежало бы 45-летнему мужчине.



ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Тут же фото 15-летней девочки.



Доктора не знают наверняка, что вызывает увеличение количества случаев заболевания, но считают, что виновата комбинация факторов. Например, дети едят слишком много продуктов, содержащих консерванты, слишком много антибиотиков назначаются в раннем возрасте, и даже изменение климата, вызывающее большее обезвоживание.

ГРЕГОРИ Э. ТАСИАН, уролог детской больницы Филадельфии: Камни в почках связаны с огромным воздействием на здоровье. Тут и более высокий риск переломов, более высокий риск высокого кровяного давления, более высокий риск почечной недостаточности.



Эксперты говорят, что для предотвращения камней в почках нужно пить много воды, избегать слишком большого количества подслащенных напитков и уменьшить потребление соли.

Хлоя, которой сейчас 14 лет, перенесла три операции по удалению камней за эти годы.

ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Это так раздражает, когда необходимо откладывать всё на потом, теперь я просто пытаюсь вернуться к нормальной жизни.



ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Возможно, ты чувствуешь себя подавленно?



ХЛОЯ КЭРРОЛЛ, пациентка: Да, очень.



Она использует собственный опыт, чтобы помочь другим детям с такими же диагнозами, которые полны решимости не дать мочекаменной болезни победить.

ВЕДУЩИЙ: Доктор Джон, я всегда полагал, что это обычно случается с мужчинами среднего возраста. Родители могут даже не заподозрить камни в почках, когда дело касается их детей. На какие симптомы они должны обратить внимание?



ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент NBC: Как сказала Хлоя, кровь в моче является важным симптомом. Поэтому вам следует надеяться, что ваши дети скажут вам об этом, если это заметят. Также следите за болью в середине спины. Особенно если они также испытывают тошноту. Дети с такими симптомами должны обратиться к врачу и, возможно, провериться с помощью УЗИ.



Дата выхода в эфир 08 июля 2023 года.