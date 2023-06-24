Sky News: разведка США не нашла доказательств начала пандемии коронавируса в китайской лаборатории

Американская разведка не смогла установить происхождение пандемии коронавируса, передаёт Sky News со ссылкой на доклад спецслужб. Пять разведывательных агентств пришли к выводу, что заражение человека было вызвано естественной передачей вируса от животного, два предположили, что вирус был связан с лабораторными исследованиями, а ещё два не смогли установить причину.

Американская разведка не нашла прямых доказательств того, что к пандемии коронавируса привёл какой-либо инцидент в Уханьском институте вирусологии в Китае, сообщает Sky News со ссылкой на доклад спецслужб, переданный в пятницу конгрессу США.

В докладе объёмом четыре страницы отмечается, что, «несмотря на обширную работу», разведка не сумела обнаружить происхождение пандемии. Там также не смогли ни исключить, ни подтвердить возможность того, что вирус распространился из лаборатории Ухани.

«Мы по-прежнему не располагаем свидетельствами того, что исследования Уханьского института вирусологии до пандемии включали SARS-CoV-2 или близкого к нему предшественника, а также никакими прямыми свидетельствами того, что до пандемии имел место некий конкретный инцидент, который был связан с персоналом УИВ и который мог привести к пандемии», — сказано в рассекреченной версии документа.

Там назвали неубедительными сообщения о том, что несколько сотрудников лаборатории в Ухани заболели коронавирусом в конце 2019 года, так как некоторые симптомы не соответствовали симптомам COVID-19.

В докладе также отмечается, что американская разведка не может определить причину начала пандемии, так как гипотезы — естественного и лабораторного происхождения — «опираются на существенные допущения или сталкиваются с проблемами, связанными с противоречивыми данными».

Национальный совет по разведке и четыре других разведывательных агентства считают, что заражение человека SARS-CoV-2, скорее всего, было вызвано естественной передачей от животного. Министерство энергетики и Федеральное бюро расследований полагают, что вирус был связан с лабораторными исследованиями. Центральное разведывательное управление и ещё одно агентство не смогли установить причину заражения.

Как напоминает Sky News, доклад был представлен в связи с тем, что в марте президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект, который дал разведке 90 дней, чтобы рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении нового коронавируса.