WT: наука не исключает ничего — китайский эксперт о происхождении COVID-19

Бывший директор Китайского центра по контролю и защите от заболеваний Джордж Гао рассказал, что власти Китая проверяли различные теории происхождения коронавирусной инфекции, включая версию о «лабораторной утечке» и о заражении на рынке в Ухани, однако всё это не подтвердилось. В то же время сам вирусолог полагает, что «можно заподозрить что угодно» и ничего нельзя полностью исключать, пишет The Washington Times.

Китайское правительство тщательно расследовало различные варианты возможного происхождения COVID-19, включая версию о «лабораторной утечке». Но в ходе расследования не было выявлено никаких нарушений, чтобы можно было бы подтвердить эту версию. Об этом рассказал бывший директор Китайского центра по контролю и защите от заболеваний Джордж Гао в интервью британским СМИ, сообщает The Washington Times.



Во время своего пребывания на посту Гао также принимал активное участие в оценке наиболее вероятных источников происхождения COVID-19, говорится в статье. По итогам расследования Пекин официально отверг предположения о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться из лаборатории в Ухани. «Я думаю, они пришли к выводу, что там соблюдаются все протоколы», — пояснил китайский вирусолог.



В то же время сам Гао предпочитает пока не делать категоричных выводов и не исключает любой вариант, включая версию о лабораторном происхождении инфекции, пишет The Washington Times. «Вы всегда можете заподозрить что угодно. Это наука. Ничего не исключайте», — заявил вирусолог.



По мнению экспертов Национального института здравоохранения США, коронавирус мог возникнуть в результате эволюции вируса в дикой природе, а затем распространиться на людей. «Общественное здравоохранение и научные организации продолжают прилагать усилия на международном уровне, чтобы выяснить его происхождение, что необходимо для предотвращения будущих пандемий», — говорится в заявлении Национального института здравоохранения США.



В то же время в отчёте Министерства энергетики США за этот год предполагается, что утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии является «наиболее вероятной причиной» распространения COVID-19. В свою очередь, ряд учёных придерживаются версии, что пандемия могла начаться на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, когда вирус перешёл от продававшихся там животных к покупателям, поясняет The Washington Times.



Китайские эксперты также предположили, что вирус мог быть завезён в Ухань вместе с продуктами питания, которые поставляются из других регионов Китая или из стран Юго-Восточной Азии. В свою очередь, председатель комитета палаты представителей по разведке в конгрессе США Майк Тернер заявил, что прямых доказательств ни одной из теорий до сих пор не существует, и призвал окончательно выяснить происхождение вируса.



«Пандемия COVID-19 нанесла ущерб всей стране, почти каждая семья ощутила на себе её последствия. Американский народ заслуживает ответов на все вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, в том числе о том, как был создан этот вирус и, в частности, был ли он естественным явлением или результатом лабораторного инцидента», — заявил Тернер после того, как конгресс США принял закон «О происхождении COVID-19» весной этого года.



В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал продолжить расследование после того, как подписал этот закон, напоминает The Washington Times. «Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы быть уверенными, что мы сможем лучше предотвращать будущие пандемии. Моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше информации об этом», — подчеркнул Байден.