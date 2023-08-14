NTD: влияние коронавируса на сердце человека начинает проявляться только сейчас

Врачи пришли к выводу, что в течение года после перенесённого коронавируса люди рискуют обрести новую проблему, связанную с сердцем: от тромбов и нерегулярного сердцебиения до сердечного приступа. Как передаёт NTD, это происходит из-за того, что у переболевших слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов не расширяется и не сужается должным образом для движения крови.

Пожарный и фельдшер Майк когда-то без труда поднимал тяжёлое снаряжение по лестнице. Но он заболел затяжным COVID, и теперь осторожно ступает на беговую дорожку. Ему нельзя перегружать сердце.

МАЙК КАМИЛЛЕРИ, житель США: Это ограничивает почти все мои жизненные функции: и физические, и умственные.

Лёгкий случай коронавируса вызвал цепную реакцию. В итоге у Майка начало скакать давление, появились аритмия и боли в груди.

Он долго искал врача, пока не нашёл кардиолога из Вашингтонского университета, который лечит пациентов с такими проблемами. Начал замечать улучшения. Однако повторная инфекция его подкосила.

СЬЮЗАН ЧЕНГ, кардиолог: Мы наблюдаем влияние на сердце и сосудистую систему, которое, к сожалению, действительно превосходит воздействие на другие органы.

Врачи пришли к выводу, что в течение года после болезни люди рискуют обрести новую проблему, связанную с сердцем: от тромбов и нерегулярного сердцебиения до сердечного приступа.

ЗИЯД АЛЬ-АЛИ, врач: Мы выйдем из этой пандемии ещё более больной нацией.

Врачи отмечают, что у переболевших слизистая оболочка их мелких кровеносных сосудов не расширяется и не сужается должным образом для движения крови.

Для таких людей в этом спортзале разработали специальный план реабилитации. Впрочем, не всем это помогает. После второго случая COVID Майку присвоили инвалидность, и он лишился работы.

МАЙК КАМИЛЛЕРИ: Я скучаю по своим друзьям, по тусовкам в пожарной части, по духу товарищества.

Как показывают исследования, люди, которые пережили COVID-19 в начале пандемии, более подвержены риску возникновения учащённого сердцебиения, тромбов, болей в груди и сердечных приступов и инсультов.

Подавляющее большинство из них выздоравливают нормально. Но огромные масштабы пандемии означают, что миллионы людей остались, по крайней мере, с некоторыми симптомами, связанными с сердцем.

Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.