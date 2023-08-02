Guardian: «яд в каждой затяжке» — на отдельных сигаретах в Канаде появятся предостережения о вреде здоровью
На отдельных сигаретах в Канаде теперь будут размещаться такие предупреждения, как «яд в каждой затяжке» и «сигареты вызывают импотенцию», в рамках усилий правительства, направленных на то, чтобы сделать «практически невозможным полное отсутствие предупреждений о вреде здоровью», пишет британская газета The Guardian.
Эта мера, которую издание называет «первой в своём роде в мире», стала частью широкомасштабного пакета новых табачных правил, вступающих в силу во вторник и предусматривающих постепенное введение жёсткого контроля в течение следующих двух лет.
«Потребление табака продолжает убивать 48 тыс. канадцев в год. Мы принимаем меры, становясь первой страной в мире, которая маркирует отдельные сигареты предупреждениями о вреде для здоровья», — заявила Каролин Беннетт, занимавшая пост министра по вопросам психического здоровья и зависимостей, когда о правилах было объявлено впервые. Как поясняет издание, на прошлой неделе Беннетт была выведена из состава кабинета министров после объявления о своём уходе из федеральной политики.
Этот шаг является последним в длинной серии мер по борьбе с курением, принимаемых канадским правительством, продолжает The Guardian.
По данным правительства, около 13% канадцев употребляют табак, что ежегодно обходится системе здравоохранения более чем в $6 млрд. В 1965 году курили около половины канадцев.
Уровень потребления табака в Канаде неуклонно снижался по мере роста осведомлённости населения о вреде курения. Федеральные и региональные правила, регулирующие продажу, использование, налогообложение и рекламу табачных изделий, также привели к снижению уровня курения во всех возрастных группах.
Канада стала первой страной в мире, которая в 2001 году потребовала от производителей сигарет размещать на пачках графические предупреждения. Позднее, в том же десятилетии, был введён запрет на курение в помещениях.
Исследования показывают, что периодическое обновление предупреждений с помощью новых изображений и текста является эффективным способом повышения осведомлённости курильщиков о последствиях для здоровья.
Новые правила, вступающие в силу на этой неделе, известные как Правила внешнего вида, упаковки и маркировки табачных изделий (TPAPLR), означают, что предупреждающие надписи будут меняться каждые два-три года в зависимости от вида изделия.
Генеральный директор Канадской лёгочной ассоциации Терри Дин приветствовал новые меры, назвав индивидуальные предупреждения на сигаретах «весьма уникальными и новыми».
TPAPLR также пытается стандартизировать размеры предупреждений о вреде здоровью, которые теперь должны занимать не менее 75% площади пачек сигарет.
Исполнительный директор Квебекского совета по табаку и здоровью Анни Папагеоргиу отметила, что с момента последнего изменения изображений прошло уже более 10 лет.
«В Квебеке по-прежнему слишком много курильщиков — слишком много людей умирает от табакокурения. Мы с радостью примем все возможные меры, чтобы защитить случайных курильщиков, начинающих курильщиков и молодёжь», — сказала она.
Правительство заявляет, что эти новые правила приводят страну в соответствие с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, сообщает британская газета The Guardian.
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