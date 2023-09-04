NBC: «машины, коттеджи и альпаки» — на что пошли деньги, выделенные США на борьбу с COVID-19

Основная часть средств, выделенных правительством США на борьбу с последствиями пандемии, досталась мошенникам, сообщает NBC News. Сотни миллиардов долларов пошли на спортивные автомобили и роскошные дома. Несмотря на то что некоторых личностей уже удалось привлечь к ответственности, правительство США признаёт, что большую часть денег уже не вернуть.

Это крупнейшее мошенничество в истории США. Республиканцы в конгрессе требуют ответов на вопросы о том, что администрация Байдена делает для возврата сотен миллиардов долларов, украденных из программ помощи пострадавшим от COVID-19.

ДЖЕЙМС КОМЕР, член палаты представителей США: Мы должны установить, на что пошли эти деньги.

Речь идёт о мошенничестве в размере почти 300 миллиардов долларов. Некоторая часть этих денег была потрачена на спортивные автомобили, роскошные дома и даже на экзотических животных. Законодатели просят генерального прокурора Меррика Гарланда предоставить данные о том, сколько средств, предназначенных для оказания помощи пострадавшим от COVID-19, было выкачано иностранными преступными организациями.

БРЭД ВЕНСТРАП, председатель подкомитета по пандемии COVID-19: Если это преступные организации, если это террористические организации, то таким способом они набили свои карманы, и это вызывает у меня серьёзную обеспокоенность.

Ранее в статье NBC News говорилось о том, что русская мафия, китайские хакеры и нигерийские мошенники «использовали украденные личные данные для хищения десятков миллиардов долларов, причём по большей части — при администрации Трампа».

Представители Министерства юстиции США утверждают, что им удалось вернуть 1,4 миллиарда долларов и предъявить обвинения почти 3200 предполагаемым мошенникам по всей стране. В их числе — бизнесмен из Массачусетса, приговорённый на прошлой неделе к двум годам лишения свободы за использование незаконно нажитых средств для покупки фермы по разведению альпак. А этой влиятельной личности из Instagram* грозит пять лет после того, как она признала себя виновной в обмане налогоплательщиков, на чьи деньги она вела роскошный образ жизни.

МАЙКЛ ХОРОВИЦ, генеральный инспектор Министерства юстиции США: Мы не разрабатывали эти программы, мы не управляли ими. Агентства должны были предотвратить это до того, как всё произошло.

Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц признаёт, что лишь небольшая часть из миллионов мошенников когда-либо будет привлечена к ответственности. Однако он говорит, что дело должно продолжаться.

МАЙКЛ ХОРОВИЦ: Необходимо взять на себя обязательство вернуть деньги и привлечь людей к ответственности.

Однако реальность такова, что большая часть украденных денег пропала навсегда. Представители Белого дома отмечают, что конгресс до сих пор не отреагировал на просьбу президента Байдена о выделении дополнительных средств для найма новых следователей и прокуроров по делам о мошенничестве.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2023 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.