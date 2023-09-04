DT: у Евросоюза заканчиваются чужие деньги, а свои никто выделять не собирается

В грандиозных планах Европы по становлению финансовой державой есть один прокол: они не знают, кто и как будет за всё это платить, пишет The Telegraph. По словам издания, ЕС уже несколько десятилетий живёт на чужие деньги, но и они имеют свойство заканчиваться. В ответ на июньский план по увеличению бюджета ЕС и помощи Украине ни одна из стран-членов до сих пор не выделила ни цента.

В течение последних трёх лет ЕС увеличивал свои расходы, пытаясь превратиться в финансовую державу, которую всегда так хотели видеть его сторонники, пишет The Daily Telegraph. Однако есть одна загвоздка: похоже, что ЕС не знает, кто и как будет за всё это платить.

По словам британской газеты, на прошлой неделе между странами — членами ЕС с новой силой разгорелись ожесточённые споры по поводу сокращений бюджета: «У ЕС начинают заканчиваться чужие деньги, и очень скоро это станет болезненно очевидным».

За последние два года на средства ЕС был создан Фонд восстановления в размере €750 млрд, призванный помочь странам-участницам восстановиться после пандемии; огромные средства у Европы уходили на соревнование с США в отношении возобновляемых источников энергии; миллиарды евро были направлены на помощь Украине, а также на индексацию зарплат европейских чиновников в соответствии с инфляцией.

Но рано или поздно средства должны были закончиться, пишет The Daily Telegraph. В июне Европейская комиссия представила планы по увеличению бюджета на €66 млрд, а также напомнила о выделении дополнительных €20 млрд на помощь Украине. Однако на данный момент ни одна страна из 27 не проявила особого желания выделять свои средства.

Как объясняет издание, все ведущие страны ЕС сами находятся в тяжёлом финансовом положении. Так, кредитный рейтинг Франции недавно был понижен, а сама страна изо всех сил пытается сбалансировать свой бюджет, Германия демонстрирует худшие экономические показатели среди всех стран Европы, а Италия вернулась к стагнации впервые с 1999 года. Отмечается, что единственная страна, которая может позволить себе выделить дополнительные средства, — это Польша, рост экономики которой в прошлом году составил 4,9%.

Исправить ситуацию будет очень сложно, утверждает The Daily Telegraph. Все предыдущие проекты ЕС по улучшению экономики, связанные с введением новых налогов или их повышением, «всегда разбивались о волну оппозиции».

При этом, по словам экспертов, «ни у кого не должно быть сомнений в возможных последствиях для остальной части континента». Если комиссия не сможет найти средства, ей придётся резко сократить расходы, уменьшить поддержку Украины и отказаться от своей промышленной стратегии, отмечает The Daily Telegraph. ЕС уже несколько десятилетий живёт на чужие деньги, «но по мере роста расходов и попыток дальнейшего расширения своего влияния они начинают заканчиваться».