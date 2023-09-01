Berliner Zeitung: Олаф Шольц, к сожалению, не Герхард Шрёдер

Правительство Олафа Шольца упустило «переломный момент» для экономических реформ, и ситуация только ухудшается. Из-за проблем в экономике становится бессмысленной и «внешняя политика, основанная на ценностях»: у Германии просто нет экономического рычага для защиты этих ценностей. Виной всему сам канцлер, считает Berliner Zeitung, который в отличие от Герхарда Шрёдера оказался не способен взять ответственность за судьбу страны и вместо этого предпочитает «гомеопатические изменения» и «внутрипартийные политические игры».

Кабинет Шольца в среду провёл «сверку часов» и обсудил на выездном заседании во дворце Мезеберг свои планы по выводу страны из кризиса. Berliner Zeitung, однако, отмечает, что тревожные сообщения поступают чаще, чем политики успевают на них отвечать. Так, прямо во время выездного заседания стало известно, что в Германии на протяжении 10 лет катастрофически снижается качество образования и «только немногие дети могут считать, читать и писать». Но проблемы с образованием — это лишь верхушка айсберга, считает газета, а главной бедой остаётся экономика Германии, которая в этом году «единственная из G20 покажет сокращение».

Правительство страны реагирует на это, в частности, в Мезеберге удалось достигнуть компромисса по так называемому закону о шансах на рост, призванному улучшить экономическую конъюнктуру. «К сожалению, с опозданием», отмечает газета, так как министру по делам семьи от партии зелёных было важней выбить для своего министерства дополнительные деньги на финансирование социальных выплат детям, чем вопросы экономики.

В итоге в законе были предусмотрены послабления для экономики на €7 млрд в год – «жалкая сумма», комментирует Berliner Zeitung. Для сравнения одно только повышение социальных выплат на 2024 год предполагает €4,3 млрд дополнительных расходов. Не устранил «закон о шансах на рост» и бюрократические препоны для экономики. Например, фирмы по-прежнему обязаны сохранять все чеки, но не 10 лет, как прежде, а 8. Закон таким образом, «благодаря множеству компромиссов, не предлагает действительно большого прорыва», — считает немецкая газета.

Ещё хуже обстоит ситуация с энергетической политикой в стране. Цены на электроэнергию остаются высокими, но правительство отказывается даже обсуждать снижение энергетического сбора до общеевропейского уровня. «При этом высокие цены на энергоносители являются основной причиной страданий немецкой экономики», — отмечает Berliner Zeitung. «Безответственная зависимость от поставок дешёвого российского газа поставила Германию в катастрофическое положение после их окончания», — продолжает газета. Более того, прямо посреди энергетического кризиса правительство остановило немецкие АЭС — ещё одна «фундаментальная ошибка».

«В целом действия федерального правительства постоянно отстают от происходящего», а «пункты коалиционного соглашения, давно уже отодвинутые на второй план событиями последних полутора лет, всё ещё только прорабатываются», — оценивает итоги двух лет правления Шольца газета.

Ошибки в экономике сказываются и на других сферах работы правительства. Например, «основывающаяся на ценностях» внешняя политика Анналены Бербок «безнадёжно устарела», так как для продвижения этих ценностей «нет больше средств экономического давления». «Десять лет назад Германия могла бы решительно настаивать на соблюдении прав человека в отношениях с Китаем, Россией или государствами Африки», но «теперь нас там никто не слушает и вместо этого страны БРИКС удваивают количество своих членов», — констатирует Berliner Zeitung.

«Олаф Шольц провалил историческую возможность распространить «переломный момент», термин, который он придумал сам, на все важные проблемы страны», — продолжает критику правительства немецкая газета. Образование, миграционное законодательство, транспорт, строительство – всё нуждается в «новом старте», но его, очевидно, не будет даже в реформе бундесвера. Причина кроется в том, что Олаф Шольц продолжает играть во «внутрипартийные политические игры» и систематически назначает на руководящие посты неподходящий персонал. Сначала это была Кристина Ламбрехт на посту министра обороны, а теперь Нэнси Фезер во главе МВД, которая только и занимается пиаром, для того чтобы возглавить в будущем правительство Гессена, а не обострившейся проблемой нелегальной миграцией.

Да и при предыдущем правительстве Германия тоже сталкивалась с проблемами, но после этого «дела всегда шли в гору». Однако газета считает, что это была заслуга человека, который 20 лет назад пошёл на непопулярные реформы и взял личную ответственность за страну — Герхарда Шрёдера.

«В марте 2003 года тогдашний канцлер изменил ситуацию. Он объявил о далекоидущих реформах рынка труда и социальных выплат, «Агенда 2010» превратила Германию, больного человека Европы, в главного экономического атлета ЕС», — пишет Berliner Zeitung. За это Шрёдер расплатился, однако, своей карьерой: он проиграл ряд земельных выборов, вынужден был покинуть пост председателя партии и ещё через два года оставить и пост канцлера. «Такова была цена горького лекарства, которое Шрёдер дал больному», а «Шольц, с другой стороны, сегодня пробует гомеопатические дозы», и это «только продлит болезнь», если Шольц не «откроет в себе доктора Шрёдера».