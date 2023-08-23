Judging Freedom: немцы ещё припомнят Шольцу «Северный поток», холодную зиму и взлетевшие цены на газ

Грядущая зима будет в Германии особенно тяжёлой из-за последствий разрушения «Северного потока» американцами. Однако Шольц продолжает плясать под дудку США. Перспектива сохранения этой коалиции крайне мала, считает бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. Среди немцев всё большую популярность получает «Альтернатива для Германии» из-за того, что они не боятся критиковать США. И в ближайшие несколько месяцев на политической арене Германии произойдут серьёзные изменения, поделился он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Итак, Германию ждёт холодная зима из-за того, что американцы разрушили трубопровод «Северный поток». Это продолжает отзываться всевозможными негативными сигналами в немецкой экономике, которая до войны была самой устойчивой в Европе.

Можно ли считать справедливым высказывание, что поддержка Украины Америкой и НАТО нанесла вред экономике НАТО?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший сотрудник ЦРУ: Да, это не только справедливо, но и абсолютно точно. И по мере приближения зимы, а грядущая зима, скорее всего, не будет такой мягкой, как прошлая, эти люди всё прочувствуют, понимаете?





Я достаточно хорошо знаю немцев. Я считал, что, когда Байден взорвал их важнейший трубопровод в Балтийском море, «Северный поток», они поведут себя довольно сдержанно, но скажут: «Подождите, из-за этого у нас цены на отопление вырастут в три раза. Нам же он нужен. Зачем вы это сделали?!».





Но нет! Шольц, их канцлер, стоял прямо там, когда Байден заявил: «Больше не будет никакого «Северного потока», мы сами справимся». И они это сделали. Так что сколько времени потребуется немецкому народу, чтобы встать и сказать: Канцлер Шольц, что вы сказали?

Я сказал: «Канцлер Шольц, вам пора уходить! Вы позволили другой стране НАТО атаковать нас. И в результате мой дом будет в лучшем случае обогреваться до 45 градусов по Фаренгейту этой зимой».

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший сотрудник ЦРУ: Да, но, во-первых, они спросят: «Шольц, а Байден рассказал вам о своём плане? И что это за чушь про Украину? Это сделали Соединённые Штаты, мы это знаем. Неужели он вам об этом не сказал?! Что это означает? А то, что нам будет очень холодно».





И вы правы, вы абсолютно правы. Перспектива сохранения и усиления этого лобби, этой хрупкой коалиции, крайне мала. И один из худших моментов здесь — это ультраправые, «Альтернатива для Германии». Они набирают силу, они поднялись уже до 21 процента по опросам, это почти столько же, сколько у Христианско-демократической партии.





Так о чём это говорит? Это означает, что они набирают силу через критику Соединённых Штатов, чего не делает ни одна другая партия. Это нехорошо, по моему личному мнению, но такова реальность. И скоро последуют перемены. Мой коллега, Ларри Джонсон, считает, что это произойдёт в ближайшие несколько месяцев. Я подозреваю, что он прав.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.