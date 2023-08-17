NIUS: безумное предложение — для решения жилищного кризиса пенсионеры должны освободить свои квартиры

В Германии много жилья, но всем нуждающимся его не хватает. Это означает, что некоторые люди, особенно пожилые, проживают в домах и квартирах, которые по площади больше, чем им нужно. В связи с этим политик зелёных Кристина-Йоханна Шрёдер выступила с предложением: пенсионеры должны освободить свои квартиры для других семей, а сами переехать в помещения поменьше, сообщает немецкая медиаплатформа NIUS.
В связи с продолжающейся нехваткой жилья в Германии политик от партии зелёных Кристина-Йоханна Шрёдер выступила с «безумным предложением»: пенсионеры должны освободить свои квартиры, сообщает немецкая медиаплатформа NIUS.
Депутат парламента от партии зелёных предлагает пожилым людям переехать из больших квартир или домов в меньшие по площади помещения. В качестве стимула пенсионеры могли бы вычитать арендную плату из своих налогов. Такую идею Шрёдер высказала в интервью газете Bild: «В Германии много жилой площади, но мало квартир. Это означает, что некоторые люди имеют больше жилой площади, чем им необходимо, и наоборот».
В основе идеи лежит представление о том, что в Германии много жилья, но его не хватает для всех нуждающихся, считает политик зелёных. Некоторые люди, особенно пожилые, сейчас проживают в квартирах или домах, которые больше по размеру, чем им нужно. Предложение предполагает, что пенсионеры будут сдавать свои большие квартиры или дома семьям за справедливую арендную плату, а затем переезжать в квартиры меньшего размера.
Коллега Шрёдер по партии, федеральный министр по делам семьи Лиза Паус положительно отозвалась об этом предложении, подчеркнув: «Я считаю полезными все идеи, направленные на решение проблемы нехватки жилья, особенно в городских районах». Председатель компании Haus & Grund Кай Вернеке согласен с таким подходом, но предлагает освободить от налогов не арендную плату, которую платят пожилые люди, а доход от аренды. В этом случае многие пенсионеры не будут иметь налогооблагаемого дохода, заключает NIUS.
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