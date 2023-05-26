TN: в Швеции наступил худший жилищный кризис с 1990-х годов

Швеция переживает худший за 30 лет жилищный кризис по причине резкого сокращения объёмов строительства, передаёт издание Tidningen Näringslivet. В первом квартале 2023 года зафиксировано сокращение на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, от чего в первую очередь страдают молодые жители страны.
В Швеции рынок жилищного строительства продолжает стремительно падать. Об этом свидетельствуют новые данные национального статистического управления, в то время как представители отрасли не видели ничего подобного с 1990-х годов. Эксперт по жилищной политике Шведской строительной ассоциации Анна Броман призывает сформировать антикризисную комиссию по урегулированию ситуации на рынке жилья, которая продолжает ухудшаться. По данным ряда прогнозов, в североевропейской стране ожидается резкое сокращение объёмов строительства по сравнению с предыдущим годом на фоне повышенного роста потребности в жилье, сообщает издание Tidningen Näringslivet.
Согласно последним статистическим данным, объёмы жилищного строительства находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. В первом квартале они рухнули на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Броман считает ситуацию худшей за всю историю страны, поскольку за 2 года объёмы жилищного строительства сократились более чем вдвое. В 2021 году было построено почти 70 тыс. квартир, однако в этом году их число сократится до 25 тыс. По прогнозу Шведского государственного управления по жилищным вопросам, в этом году будет построено около 30 тыс. квартир.
Принявшие участие в опросе по состоянию жилищного рынка представители 180 муниципалитетов признались, что на шведском рынке жилья в целом наблюдается дефицит и до нормализации ситуации должно пройти немало времени. По словам экспертов, в первую очередь от этого страдают молодые семьи, пишет Tidningen Näringslivet.
Броман считает, что в 1990-е годы Швеция потеряла целое поколение строителей и, если позволить спаду усугубиться, потребуется очень много времени, чтобы вернуть рабочую силу в отрасль. Министр жилищного строительства страны Андреас Карлсон заявляет, что ухудшение в значительной степени связано с внешними факторами, связанными с повышением процентных ставок, инфляцией и ростом цен на энергоносители, а отрасли в целом необходимы структурные реформы, резюмирует Tidningen Näringslivet.
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