TN: в Швеции наступил худший жилищный кризис с 1990-х годов

В Швеции рынок жилищного строительства продолжает стремительно падать. Об этом свидетельствуют новые данные национального статистического управления, в то время как представители отрасли не видели ничего подобного с 1990-х годов. Эксперт по жилищной политике Шведской строительной ассоциации Анна Броман призывает сформировать антикризисную комиссию по урегулированию ситуации на рынке жилья, которая продолжает ухудшаться. По данным ряда прогнозов, в североевропейской стране ожидается резкое сокращение объёмов строительства по сравнению с предыдущим годом на фоне повышенного роста потребности в жилье, сообщает издание Tidningen Näringslivet.

Согласно последним статистическим данным, объёмы жилищного строительства находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. В первом квартале они рухнули на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Броман считает ситуацию худшей за всю историю страны, поскольку за 2 года объёмы жилищного строительства сократились более чем вдвое. В 2021 году было построено почти 70 тыс. квартир, однако в этом году их число сократится до 25 тыс. По прогнозу Шведского государственного управления по жилищным вопросам, в этом году будет построено около 30 тыс. квартир.

Принявшие участие в опросе по состоянию жилищного рынка представители 180 муниципалитетов признались, что на шведском рынке жилья в целом наблюдается дефицит и до нормализации ситуации должно пройти немало времени. По словам экспертов, в первую очередь от этого страдают молодые семьи, пишет Tidningen Näringslivet.