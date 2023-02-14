France 24: в обрушении турецких многоэтажек обвиняют недобросовестных застройщиков

После землетрясения в Турции арестованы десятки застройщиков, которые работали с нарушениями и не обеспечили безопасность многоэтажного жилья на месте геологического разлома, передаёт France 24. При этом архитекторы уже много лет бьют тревогу о сговоре чиновников и строительных компаний, которые стремятся возводить новые жилые дома дешевле и быстрее.

Длинные трещины угрожающе расчерчивают стены этого жилого комплекса. Построенные меньше двух лет назад, такие жилые дома стали символом современной Турции, экономический рост которой частично обеспечивается строительным сектором. Охрана предупредила застройщиков комплекса, и они пришли с нами встретиться.

ДЖЕВДЕТ ТАШДЕМИР, застройщик компании Fidas Construction: Здание сделало то, что должно было сделать: оно выстояло. И слава Богу, здесь не было жертв.

По сообщениям, правительственные инспекторы высказались менее оптимистично.

ДЖЕВДЕТ ТАШДЕМИР: Они настаивали, что никто не должен возвращаться и думать, что в отсутствие видимых повреждений здания безопасны. Они утверждают, что малейшее действие может привести к обрушению.

В Турции обрушилось около 25 тысяч многоэтажных зданий, а также неизвестное число частных домов. Многие другие теперь непригодны для проживания.

Долгие годы эти два архитектора били тревогу, обвиняя политиков и застройщиков жилья в сговоре с целью строить всё быстрее и дешевле.

АРХИТЕКТОР: Они выдают разрешения на строительство на местах геологического разлома.

ДРУГОЙ АРХИТЕКТОР: Новые этажи добавляют без разрешения, а проверок проводят слишком мало. Всё это приводит к обрушению зданий и такому большому числу жертв.

Теперь такими данными заинтересовались суды, однако, несмотря на постоянные предупреждения Европейского суда по правам человека, Турции не удаётся добиться независимости своей судебной системы и прозрачности расследований. Тем не менее этот адвокат считает, что при текущих обстоятельствах ситуация может измениться.

АДВОКАТ: Не могу сказать, что (судебная. — ИноТВ) система в Турции работает идеально. Многие права человека нарушаются, как и принципы правового государства. Однако текущая ситуация выходит за рамки. Многие люди умерли, многие города разрушены, никто больше не хочет рисковать. Никто не отважится брать взятки или уступать давлению.

С 6 февраля арестованы десятки застройщиков, однако ни одного чиновника, который выдал разрешение с нарушениями. Этот природный катаклизм убедил многих жителей Турции, что необходимы изменения, чтобы лучше подготовиться к следующему землетрясению.