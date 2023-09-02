Der Spiegel: большинство немцев боятся экономического краха Германии при Шольце

По опросам, почти 70% немцев наблюдают заметный и устойчивый промышленый спад в стране и считают это серьёзной проблемой, пишет журнал Der Spiegel. Половина из них уверены, что через десять лет Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира, а 58% руководителей предприятий считают, что Германия уже прошла свой зенит. Ещё выше доля тех, кто опасаются, что высокие цены на энергоносители приведут к деиндустриализации страны.

Уверенность немцев в прочности экономического положения страны в последнее время сильно упала: по данным исследования, проведённого компанией Allensbach, половина немцев считают, что через 10—15 лет Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, в прошлом году такого мнения придерживались всего 30%.

И наоборот, только 31% опрошенных сейчас убеждены в ведущей роли Германии (в прошлом году их было 48%), говорится в исследовании, проведённом по заказу парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Согласно результатам опроса, настроения среди населения и деловых кругов стали преимущественно мрачными. 58% руководителей предприятий заявили, что Германия уже прошла свой зенит. 68% населения видят устойчивое ослабление промышленности — и столько же считают это серьёзной проблемой. 76% руководителей также считают обоснованным опасение, что высокие цены на энергоносители приведут к деиндустриализации страны.

Как напоминает Der Spiegel, весной экономика Германии вновь не смогла вырасти. По сообщению Федерального статистического управления, в апреле-июне валовой внутренний продукт стагнировал по сравнению с первым кварталом. До этого он сокращался два квартала подряд, что экономисты называют технической рецессией. Только в среду федеральный кабинет министров одобрил пакет мер по «оживлению хромающей экономики», пишет немецкий журнал.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно предостерегал от втягивания страны в кризис, однако только 41% опрошенных по-прежнему считают Германию очень хорошим местом для ведения бизнеса. Это значительно меньше, чем в 2022 году, когда так же считал 71%. Вместо 15% в прошлом году в этом сомневаются уже 50%. 83% немцев считают особенно важным сокращение бюрократии, модернизацию администрации, цифровизацию и улучшение образования в школах и университетах.

По данным Алленсбаха, 76% опрошенных сомневаются в том, что «светофорная» коалиция способна вывести государство вперёд. С другой стороны, 55% считают, что политика правительства продолжает ослаблять положение бизнеса, и лишь 10% верят в его усиление. Оценки компетентности партий соответственно низкие: только по 7% представителей СДПГ и СвДП считают, что они могут укрепить положение. Только 5% зелёных, 8% членов АдГ и 27% сторонников ХДС/ХСС считают, что упрочить положение немецкой экономики способны они, констатирует журнал Der Spiegel.