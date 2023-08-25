Bild: чёрный день для Германии — экономика буксует, и улучшений не предвидится

Для Германии настал чёрный день: экономика страны буксует, пишет немецкий таблоид Bild. Компании вынуждены сокращать производство, конкурентоспособность некогда сильных отраслей упала до самого низкого уровня за последние 30 лет, квалифицированных работников не хватает. Более того, не помогает и правительство: политики сами путаются во всё новых правилах и порождают всё больше бюрократии.

Экономика Германии буксует, пишет немецкий таблоид Bild. Уже несколько месяцев объёмы заказов тают, и компании вынуждены сокращать производство. «Результат: страна находится в состоянии рецессии. Экономика сокращается!» — подчёркивает издание.

Как отмечается в статье, среда стала чёрным днём для Германии: в этот день появилось множество плохих новостей. Например, машиностроение, некогда бывшее светочем немецкой экономики, сегодня является лишь тенью прежнего. По данным Института Ifo, конкурентоспособность упала до самого низкого уровня за последние 30 лет. Одна из причин заключается в нехватке квалифицированных работников.

Компании по всей стране бьют тревогу по поводу стажёров. По данным Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK), почти каждая вторая компания, готовящая учеников (47%), не может найти ни одного ученика или находит их недостаточно. Это отрицательный рекорд, подчёркивает Bild.

Август ещё не закончился, но экономическое производство, возможно, сократилось больше, чем когда-либо за последние три года. Об этом сообщила финансовая компания S&P Global, регулярно проводящая опрос среди 800 компаний. Результаты неутешительные: так называемый индекс менеджеров по закупкам, разрабатываемый S&P, в середине месяца снизился почти на четыре пункта до 44,7 пункта. Это самый низкий уровень со времён коронавирусного кризиса в мае 2020 года, поясняет издание.

Новости из порта Гамбурга тоже не радуют: пропускная способность по обороту грузовых контейнеров с января по июнь упала на 12%. Это свидетельствует, в частности, о том, что немецкие товары явно стали менее востребованы за рубежом, отмечает Bild.

С этим согласуется и новость об экспорте в страны, не входящие в ЕС: по данным Федерального статистического ведомства, за пределы Евросоюза было отправлено на 2,9% меньше товаров. Глава Кильского института мировой экономики (IfW) профессор Штефан Кутс видит одну из причин в слабой экономике Китая. Однако, по мнению Кутса, в этом виновато и «светофорное» правительство Германии.

В интервью Bild Кутс объяснил ситуацию так: «Слишком много бюрократии, слишком много государственных вмешательств и субсидий. Политики запутываются во всё новых и новых правилах и вмешательствах в экономику, которые затем приходится исправлять новыми правилами и вмешательствами, и так далее. Это порочный нисходящий цикл». Необходимо сократить количество нормативных актов, субсидий, налогов и сборов, предупреждает профессор Кутс.

Перспективы на ближайшие несколько месяцев более чем мрачные, прогнозирует немецкий таблоид. В целом Институт IfW, а также Институт RWI ожидают, что в этом году экономика потеряет около €12 млрд.

Ситуация настолько плохая, что даже повышение процентных ставок может быть остановлено. По мнению главного экономиста Commerzbank Йорга Крамера, Центральный банк Европы пока не будет повышать процентные ставки: «ЕЦБ придётся значительно снизить свой оптимистичный прогноз роста. Предположительно, ЕЦБ не будет повышать ключевые процентные ставки в сентябре». Аналогичной точки зрения придерживается и крупный американский банк JP Morgan. Эксперты ожидают очередного незначительного повышения процентных ставок не раньше октября, если оно вообще произойдёт, заключает Bild.