WION: госдолг Великобритании за 50 лет угрожает втрое превысить ВВП

Государственный долг Великобритании вырос более чем на 40% с момента начала пандемии, достигнув уже почти £2,6 трлн. В результате впервые с 1961 года сумма долгов превысила весь годовой объём производства в стране, передаёт WION. Такая ситуация в сфере экономики и государственных финансов вызывает серьёзную озабоченность у экспертов.

ВЕДУЩАЯ: Теперь о новостях из мира бизнеса: от начала финансового кризиса до спецоперации России на Украине, Великобритания брала взаймы и расплачивалась по долгам. Что ж, теперь это превращается в проблему.



ДРУГАЯ ВЕДУЩАЯ: Абсолютно точно! Теперь, после пандемии, государственный долг Великобритании вырос более чем на 40 процентов до гораздо более высоких значений, о которых мы здесь говорим.



ВЕДУЩАЯ: Это примерно 2,6 триллиона фунтов стерлингов, или 3,3 триллиона долларов, что впервые с 1961 года превышает годовой объём производства в стране. Причём значительная зависимость от индексных облигаций в период роста инфляции означает, что Великобритании придётся платить за обслуживание кредиторам больше, чем любая другая крупная страна.



ДРУГАЯ ВЕДУЩАЯ: Такие большие расходы помогли правительству консерваторов пережить и недавние поражения. Однако это грозит ослабить инвестиции и ввергнуть Великобританию на много лет в нисходящую экономическую спираль.



ВЕДУЩАЯ: Управление по делам бюджета предупредило в прошлом месяце, что в случае бездействия в ближайшие 50 лет задолженность может в три раза превысить по размеру ВВП.



ДРУГАЯ ВЕДУЩАЯ: Прогнозы относительно кредитного рейтинга Великобритании также вызвали сомнения после того, как рейтинговое агентство Fitch ошеломило Уолл-стрит и Белый дом, понизив рейтинг государственного долга США.



ВЕДУЩАЯ: Понижение рейтинга Великобритании также нанесёт ущерб усилиям премьер-министра Риши Сунака, направленным на восстановление финансовой уверенности после того, как необоснованное снижение налогов правительством Лиз Трасс год назад вызвало катастрофу на рынке. В то время как самоустранение властей на фоне агрессивного повышения ставок Банком Англии для сдерживания инфляции также усиливает напряжение: 10-летний контрольный показатель на этой неделе достиг 4,7 — и это самый высокий показатель с 2008 года.



ДРУГАЯ ВЕДУЩАЯ: При этом одни из худших показателей среди развитых рынков в этом году демонстрируют британские облигации. У Сунака и у профсоюзного лидера Кейра Стармера, который считается вероятным претендентом на пост премьер-министра в следующем году, есть довольно ограниченные альтернативы. Национальная служба здравоохранения находится на грани краха, экономический рост в следующем году, как ожидается, останется на прежнем уровне, а налоги достигли 70-летнего максимума.



ВЕДУЩАЯ: Рейтинговые агентства «Большой тройки» пересмотрят оценки в отношении Великобритании в течение следующих четырёх месяцев. Moody's и S&P Global Ratings объявят свой прогноз по Великобритании 20 октября, а Fitch — 1 декабря.



Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.