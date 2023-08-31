Berliner Zeitung: из-за отказа от российского газа Германии приходится закупать российские удобрения

Немецкий импорт азотных удобрений из России в завершившемся сезоне вырос на 334% и составил около 167 тыс. тонн, сообщает Berliner Zeitung. Доля России в общем объёме импорта всего за один год выросла с 5,6% почти до 18%. Новая статистика по Германии перекликается с общеевропейской тенденцией: в сезоне 2022—2023 Россия в пять раз увеличила экспорт азотных удобрений в ЕС, доведя его долю до 19%.

Германия избавилась от газовой зависимости от России, но это создало для страны новые проблемы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Собственное производство химикатов стало слишком дорогим, и сейчас оно тоже не дешевеет — хороший повод для России экспортировать ещё больше продукции в Германию и ЕС, потому что на продовольствие и удобрения санкции Евросоюза не распространяются.

В завершившемся сезоне импорт азотных удобрений из России, необходимых для сельского хозяйства, в Германии вырос на 334% и составил около 167 тыс. тонн. Об этом изданию сообщила Ассоциация сельскохозяйственной промышленности Германии со ссылкой на последние данные Федерального статистического управления (Destatis).

В период с июля 2022 года по июнь 2023 года этот показатель составлял лишь около 38,5 тыс. тонн. Таким образом, д оля России в общем объёме импорта всего за один год выросла с 5,6% почти до 18%. По данным Destatis, в первом полугодии 2023 года импорт карбамида, содержащего наибольшее количество азота, вырос на 304% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом немецкие импортёры платили всего около €360 за тонну по сравнению с €536 в предыдущем сезоне.

Новая статистика по Германии перекликается с общеевропейской тенденцией: Россия в пять раз увеличила экспорт азотных удобрений в ЕС в сезоне 2022—2023, доведя его долю до 19%. «Для Германии в прошлом году было большим усилием сделать себя независимой от поставок российского газа, — прокомментировал в интервью Berliner Zeitung Мартин Мэй, управляющий директор и руководитель отдела коммуникаций ассоциации. — Теперь мы не должны повторить стратегическую ошибку и попасть в рискованную зависимость от импорта других незаменимых сырьевых ресурсов».

По его словам, на долю газа и энергии приходится 80—90% затрат на производство минеральных удобрений. «Это также означает, что в конечном итоге импортные удобрения — это не что иное, как дешёвый российский природный газ на следующей стадии цепочки создания стоимости», — критикует Мэй. Он призывает ЕС срочно подумать о том, как предотвратить «падение собственного производства удобрений и одновременное пополнение путинского военного сундука».

Между тем, не только Россия выигрывает от увеличения экспорта в Германию. С осени 2021 года, и особенно после начала украинского конфликта, Германия импортирует всё больше удобрений вместо того, чтобы их производить. Основной причиной этого являются значительно возросшие цены на энергоносители и особенно на природный газ, на долю которого приходится значительная часть производственных затрат, поясняет Мартин Мэй.

Взгляд на статистику подтверждает печальное развитие событий в немецкой химической промышленности: с июля 2021 года по июнь 2022 года немецкие предприятия ещё производили 37% от общего объёма потребляемых азотных удобрений. В прошлом сезоне этот показатель уже составлял едва ли 5%.

Это означает, что уже сейчас 95% всех азотных удобрений импортируется в Германию, в основном из Бельгии и Нидерландов, поясняет издание. На заднем плане маячат заголовки прошлого года: 60% производства аммиака в ЕС, Швейцарии, Норвегии и Великобритании остановлено, в том числе и на предприятии BASF в Людвигсхафене. При этом аммиак является важным базовым компонентом для азотных удобрений.

В связи с этим Немецкая ассоциация сельскохозяйственной промышленности обращается к федеральному правительству: «Обрабатывающей промышленности в Германии в краткосрочной перспективе снова нужны цены на электроэнергию, которые позволят ей оставаться конкурентоспособной на международном уровне, а в среднесрочной перспективе — больше возобновляемой энергии для производства удобрений с учётом климатических условий».

Зонтичная организация химической промышленности (VCI) уже давно призывает к установлению промышленных цен на электроэнергию, что теперь поддерживает и СДПГ, но не канцлер Олаф Шольц. Сейчас, кроме удобрений, никаких проблем с российским сырьём не существует, заверил представитель VCI в ответ на вопрос издания. Однако производство аммиака и удобрений остаётся специфической проблемой, поскольку зависит от газа, а не от электроэнергии, подчёркивает Berliner Zeitung.

Тем временем российские игроки на мировом рынке удобрений и поддерживающие их власти рассматривают возможность использования единого монопольного трейдера для увеличения экспорта удобрений и ценового влияния на мировые рынки. Об этом пишет служба деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трёх человек, знакомых с ходом переговоров в России.

Согласно сообщению Bloomberg, такое предложение было выдвинуто основателем группы «Уралхим» Дмитрием Мазепиным в июле и затем обсуждалось премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Будет ли эта идея реализована в действительности, пока неясно. Россия уже сейчас является одним из ведущих поставщиков минеральных удобрений, прежде всего аммиачной селитры, калийных и фосфорных удобрений, заключает немецкая Berliner Zeitung.