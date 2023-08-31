Berliner Zeitung: из-за отказа от российского газа Германии приходится закупать российские удобрения
Германия избавилась от газовой зависимости от России, но это создало для страны новые проблемы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Собственное производство химикатов стало слишком дорогим, и сейчас оно тоже не дешевеет — хороший повод для России экспортировать ещё больше продукции в Германию и ЕС, потому что на продовольствие и удобрения санкции Евросоюза не распространяются.
В завершившемся сезоне импорт азотных удобрений из России, необходимых для сельского хозяйства, в Германии вырос на 334% и составил около 167 тыс. тонн. Об этом изданию сообщила Ассоциация сельскохозяйственной промышленности Германии со ссылкой на последние данные Федерального статистического управления (Destatis).
В период с июля 2022 года по июнь 2023 года этот показатель составлял лишь около 38,5 тыс. тонн. Таким образом, доля России в общем объёме импорта всего за один год выросла с 5,6% почти до 18%. По данным Destatis, в первом полугодии 2023 года импорт карбамида, содержащего наибольшее количество азота, вырос на 304% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом немецкие импортёры платили всего около €360 за тонну по сравнению с €536 в предыдущем сезоне.
Новая статистика по Германии перекликается с общеевропейской тенденцией: Россия в пять раз увеличила экспорт азотных удобрений в ЕС в сезоне 2022—2023, доведя его долю до 19%. «Для Германии в прошлом году было большим усилием сделать себя независимой от поставок российского газа, — прокомментировал в интервью Berliner Zeitung Мартин Мэй, управляющий директор и руководитель отдела коммуникаций ассоциации. — Теперь мы не должны повторить стратегическую ошибку и попасть в рискованную зависимость от импорта других незаменимых сырьевых ресурсов».
По его словам, на долю газа и энергии приходится 80—90% затрат на производство минеральных удобрений. «Это также означает, что в конечном итоге импортные удобрения — это не что иное, как дешёвый российский природный газ на следующей стадии цепочки создания стоимости», — критикует Мэй. Он призывает ЕС срочно подумать о том, как предотвратить «падение собственного производства удобрений и одновременное пополнение путинского военного сундука».
Между тем, не только Россия выигрывает от увеличения экспорта в Германию. С осени 2021 года, и особенно после начала украинского конфликта, Германия импортирует всё больше удобрений вместо того, чтобы их производить. Основной причиной этого являются значительно возросшие цены на энергоносители и особенно на природный газ, на долю которого приходится значительная часть производственных затрат, поясняет Мартин Мэй.
Взгляд на статистику подтверждает печальное развитие событий в немецкой химической промышленности: с июля 2021 года по июнь 2022 года немецкие предприятия ещё производили 37% от общего объёма потребляемых азотных удобрений. В прошлом сезоне этот показатель уже составлял едва ли 5%.
Это означает, что уже сейчас 95% всех азотных удобрений импортируется в Германию, в основном из Бельгии и Нидерландов, поясняет издание. На заднем плане маячат заголовки прошлого года: 60% производства аммиака в ЕС, Швейцарии, Норвегии и Великобритании остановлено, в том числе и на предприятии BASF в Людвигсхафене. При этом аммиак является важным базовым компонентом для азотных удобрений.
В связи с этим Немецкая ассоциация сельскохозяйственной промышленности обращается к федеральному правительству: «Обрабатывающей промышленности в Германии в краткосрочной перспективе снова нужны цены на электроэнергию, которые позволят ей оставаться конкурентоспособной на международном уровне, а в среднесрочной перспективе — больше возобновляемой энергии для производства удобрений с учётом климатических условий».
Зонтичная организация химической промышленности (VCI) уже давно призывает к установлению промышленных цен на электроэнергию, что теперь поддерживает и СДПГ, но не канцлер Олаф Шольц. Сейчас, кроме удобрений, никаких проблем с российским сырьём не существует, заверил представитель VCI в ответ на вопрос издания. Однако производство аммиака и удобрений остаётся специфической проблемой, поскольку зависит от газа, а не от электроэнергии, подчёркивает Berliner Zeitung.
Тем временем российские игроки на мировом рынке удобрений и поддерживающие их власти рассматривают возможность использования единого монопольного трейдера для увеличения экспорта удобрений и ценового влияния на мировые рынки. Об этом пишет служба деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трёх человек, знакомых с ходом переговоров в России.
Согласно сообщению Bloomberg, такое предложение было выдвинуто основателем группы «Уралхим» Дмитрием Мазепиным в июле и затем обсуждалось премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Будет ли эта идея реализована в действительности, пока неясно. Россия уже сейчас является одним из ведущих поставщиков минеральных удобрений, прежде всего аммиачной селитры, калийных и фосфорных удобрений, заключает немецкая Berliner Zeitung.
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