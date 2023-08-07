Das Erste: фермеры Германии боятся остаться ни с чем из-за дешёвого украинского зерна

Немецкие фермеры обеспокоены тем, что на рынок Германии может попасть дешёвая пшеница с Украины, сообщает телеканал Das Erste. Это действительно могло бы потрясти рынок и разрушить фермерские хозяйства в Германии. Однако эксперты уверяют, что опасения беспочвенны: цены на зерно на Украине не настолько низкие, а пшеницы оттуда в страну поступает слишком мало, чтобы эти объёмы могли повлиять на немецкий рынок.

«Представляете, на Украине пшеница продается по 70 евро за тонну», — это быстро превращается в слух, который беспокоит немецких фермеров, отмечает телеканал Das Erste. В частности, они встревожены тем, что украинская пшеница может попасть на немецкий рынок и продаваться там за ту же цену, €70 за тонну.

Если бы это было действительно так, то для немецких зернопроизводителей это было бы плохой новостью. Ведь цена на бирже сейчас составляет около €235 за тонну хлебной пшеницы. Импортная дешёвая пшеница может разрушить рынок, а значит, и фермерские хозяйства в Германии. Вот такая теория. Но как выглядит реальность?

Исследование — дело утомительное, отмечает Das Erste. Факт в том, что многие фермеры обеспокоены. Но дальше всё становится туманным. Многие слышали, что кто-то знает кого-то, кто сказал, что дешёвое зерно с Украины уже много месяцев находится на немецком рынке. Опасения таковы: сельскохозяйственный торговый сектор и мельницы, конечно, купят дешёвый товар — неважно, какого он качества, — а немецкий фермер останется со своей качественной пшеницей.

Но сколько зерна поступало в Германию с Украины в последние годы и сколько поступает теперь? Представитель Федерального министерства сельского хозяйства признаётся: «Мы не знаем, у нас нет точных цифр». А приблизительные? «Зерно в Германию с Украины поступает, но мы не знаем сколько. Мы не занимаемся статистикой».

Пресс-секретарь объясняет это неведение следующим образом: когда зерно поступает с Украины через Польшу в Германию, это происходит на территории ЕС, а что и по каким каналам проходит в рамках единого европейского рынка, не фиксируется.

Звонок в Ассоциацию немецких мукомольных предприятий позволил прояснить ситуацию, продолжает Das Erste. Немецкие мельницы перерабатывают 8 млн тонн пшеницы в год, и зерно с Украины не играет в этом никакой роли, пояснил управляющий директор Петер Хаарбек: «В этом году с Украины в Германию было поставлено чуть менее 50 тысяч тонн пшеницы — такие данные приводит Федеральное статистическое управление. Но это зерно не попадает на мельницы, а торгуется дальше или оказывается в кормушках».

Правда, не исключено, что в связи с текущей политической ситуацией в будущем с Украины будет поступать несколько больше зерна. «Но это небольшое количество не всколыхнёт рынок и не окажет влияния на цены на зерно», — подчеркнул Хаарбек. Так чего же боятся фермеры?

Как напоминает немецкий телеканал, вскоре после начала военной спецоперации России в феврале 2022 года обычные торговые пути для экспорта зерна с Украины через порты на Чёрном море были перекрыты. Зерно, в котором нуждались жители Африки, не могло туда попасть. Поэтому были организованы так называемые полосы солидарности — то есть наземные коридоры.

С тех пор зерно поступает с Украины в ЕС по железной дороге, автотранспортом или судами внутреннего плавания, беспошлинно и без лишней волокиты, и должно отправляться в Африку через европейские морские порты. Поскольку Россия недавно отказалась от продления соглашения об экспорте зерна через Чёрное море, эти «полосы солидарности» теперь должны быть расширены, сообщает Das Erste.

Однако эта инициатива столкнулась с противодействием. Уже в феврале польские фермеры вышли на баррикады и перекрыли пограничные переходы на Украину. Зерно с Украины, которое должно было поступить в порт Гданьска на Балтийском море, туда не попало. Оно осталось в Польше, вызвало переизбыток предложения, цены упали, и польские фермеры больше не могли продавать своё зерно.

Протестовали также фермеры Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В результате они теперь получают сельскохозяйственную помощь из бюджета ЕС, также были введены защитные меры. До 15 сентября 2023 года в этих государствах не может оставаться беспошлинное зерно с Украины.

Но как только эти защитные меры были приняты, в Германии началась критика. У немецких фермеров появились опасения, что теперь украинская пшеница будет транспортироваться по суше через Польшу. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир также подчеркнул, что пшеница обязательно должна оказаться в Африке и что нельзя перекладывать эту проблему на Германию. На заседании Совета по сельскому хозяйству в Брюсселе в конце июля он подверг критике индивидуалистский подход национальных государств: Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

«Это вредит всем в ЕС, Европа должна проявить солидарность, и защитные меры для Польши и других соседних с Украиной стран не должны быть продлены после 15 сентября», — пояснила пресс-секретарь Оздемира. Она не ответила на вопрос о том, кто конкретно пострадал от поведения Польши и хочет ли Оздемир своим требованием защитить немецких фермеров от дешёвого импорта.

Кроме того, Das Erste развенчивает слухи о том, что украинская пшеница продаётся по €70. Баварский фермер, имеющий хорошие связи на Украине, сообщает, что хлебная пшеница сейчас продаётся там по цене около €130 за тонну, и, по его мнению, слухи о более низкой цене являются «частью военной стратегии Путина, направленной на создание на Западе настроений против Украины».

Так считает и фермер Дитрих Трейс — уроженец Гессена, который живёт и работает на Украине с 1990 года и является руководителем пахотного хозяйства площадью 4500 га, расположенного в 70 км к востоку от Киева. По поводу слухов об украинской дешёвой пшенице он заявил: «Вероятно, здесь работают российские фабрики троллей».

Трейс подсчитал: с его фермы под Киевом транспортировка в Германию обходится не менее чем в €150 за тонну; тем, кто живёт ближе к границе, может обойтись в €100. «Крупный трейдер платит нам около 95 евро за пшеницу с фермы, и это не всегда лучшая цена. Почему кто-то в Германии должен продавать пшеницу за 70 евро и платить сверху транспортные расходы? С экономической точки зрения это не имеет смысла. Дешевле было бы отвезти пшеницу на свалку», — поясняет он.

Сельскохозяйственная торговая компания BayWa, расположенная в Мюнхене, утверждает, что рынок сельскохозяйственных товаров, таких как хлебная пшеница, очень прозрачен, так как цена определяется на бирже — и там дневная цена в середине недели составляла около €238 за тонну. Как отмечает пресс-секретарь Анте Кригер, «в этом отношении многое говорит о том, что в этих слухах мало или совсем нет правды».

Баварская ассоциация фермеров (BBV) также сомневается в том, что цены намного ниже уровня мирового рынка можно считать реалистичным сценарием. Однако, по словам пресс-секретаря Маркуса Дрекслера, «фермеров действительно беспокоит вопрос о том, по какому пути пойдёт украинское зерно».

Ассоциация фермеров уже требовала в июле, чтобы украинское зерно, предназначенное для других регионов мира, не допускалось к торговле на внутреннем рынке ЕС. Как отмечает Das Erste, с этой точки зрения, комментарий отдела рыночной отчётности BBV звучит обнадёживающе: «В ходе переговоров трейдеров на прошлой неделе не было выявлено увеличения поставок от брокеров из этого региона (Украина)».