Fox Business: всё больше американцев живут от зарплаты до зарплаты

В США 61% американских потребителей живут от зарплаты до зарплаты, сообщает Fox Business со ссылкой на исследование LendingClub Bank. Как отмечает издание, за прошедший год доля подобных людей выросла во всех группах населения, отличающихся по уровню дохода.

Большинство американцев живут от зарплаты до зарплаты, сообщает Fox Business со ссылкой на исследование LendingClub Bank.



Ставки по ипотечным кредитам выше 7% и годовые процентные ставки по кредитным картам выше 20% привели к тому, что американские потребители всех уровней доходов стали «жить от зарплаты до зарплаты».



«В июле 2023 года 61% потребителей в США жили от зарплаты до зарплаты, — заявила финансовый эксперт LendingClub Алия Дудум. — Это на 2 процентных пункта выше, чем в июле 2022 года. В целом, в июле 2023 года больше потребителей всех категорий доходов сообщили, что живут от зарплаты до зарплаты».



Как отмечает издание, среди потребителей с низкими доходами — тех, кто зарабатывает менее $50 тыс. в год — доля живущих от зарплаты до зарплаты увеличилась больше всего: с 74% в июле 2022 года до 78% в июле 2023 года.



Среди потребителей, зарабатывающих от $50 тыс. до $100 тыс. в год, этот показатель вырос с 63% в июле 2022 года до 65% в июле 2023 года.



А среди потребителей с высокими доходами — тех, кто зарабатывает более $100 тыс. в год — доля живущих от зарплаты до зарплаты, увеличилась меньше всего: только на 1 процентный пункт — с 43% в июле 2022 года до 44% в этом году, сообщает Fox Business.