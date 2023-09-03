Fox Business: всё больше американцев живут от зарплаты до зарплаты

22:18
Вагаев победил Празереса единогласным судейским решением и вышел в полуфинал Гран-при АСА
Российский боец Абубакар Вагаев победил Мишеля Празереса из Бразилии на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полусреднем весе.
22:15
Джикия провёл 200-й матч в РПЛ
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сыграл 200 матч в чемпионате России по футболу.
22:12
Сирийская армия отразила нападение «Джабхат ан-Нусры» в Латакии
Сирийская армия отразила нападение боевиков «Джабхат ан-Нусры»* в провинции Латакия, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:09
Останина: МО России рассказало о порядке назначении отпусков мобилизованным
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что Минобороны прислало ответ по вопросам назначения отпусков мобилизованным на спецоперацию военнослужащим.
22:01
«Краснодар» победил «Спартак» в матче 7-го тура и вернул себе лидерство в РПЛ
«Краснодар» на своём поле обыграл «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
21:57
Капитан «Спартака» Джикия не доиграл до конца матч с «Краснодаром»
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия был заменён в конце второго тайма матча седьмого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
21:56
Пушилин: мирная жительница погибла при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла при обстреле посёлка Старомихайловка со стороны армии Украины, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
21:52
«Краснодар» удвоил преимущество в матче со «Спартаком», мяч забил Сперцян
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян удвоил преимущество в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком».
21:46
Рогов: два человека погибли при обстреле Конских Раздоров со стороны ВСУ
Два человека погибли и ещё пять пострадали в результате обстрела села Конские Раздоры Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
21:37
Самсонова проиграла Киз в матче третьего круга US Open 2023
Россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.
21:37
Керефов нокаутировал Рахмонова и вышел в полуфинал Гран-при АСА в наилегчайшем весе
Российский боец Азамат Керефов победил Осимхона Рахмонова из Таджикистана на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в наилегчайшем весе.
21:29
Жена Алексея Янина опровергла сообщение о его смерти
Жена российского актёра Алексея Янина Дарья заявила, что её муж жив и сообщение о его смерти было ошибочным.
21:28
Гол Теля принёс «Баварии» победу в матче Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха
«Бавария» в гостях нанесла поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
21:27
Афанасьев: ЦСКА способен обыграть «Зенит»
Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ с «Зенитом».
21:18
«СТРАНА.ua»: суд в Киеве отправил под арест бизнесмена Коломойского
Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.
21:16
Пожар в мансарде жилого дома в Петербурге потушен
Пожар в мансарде жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге потушен, сообщает ГУ МЧС по городу.
21:13
В РФС сообщили, что Карасёв прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА
В службе коммуникаций РФС рассказали, что российский арбитр Сергей Карасёв примет участие в сборе судей УЕФА.
21:09
Защитник «Крыльев» Зотов считает, что нет смысла обсуждать лидерство самарцев в РПЛ
Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов заявил, что не стоит обсуждать выход самарского клуба на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
21:01
Евсеев о поражении «Факела» от «Крыльев»: сегодня была самая худшая игра с нашей стороны
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.
21:00
Мэр: мирная жительница пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
20:52
Военная хроника: нанесён удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
Военная хроника сообщила, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.
20:51
«Краснодар» минимально обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче РПЛ
«Краснодар» на своём поле обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
20:48
ЦСКА с фанатами определит, стоит ли закрашивать граффити с изображением Фернандеса
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что решение об удалении граффити с изображением бывшего защитника армейской команды Марио Фернандеса ещё не принято.
20:44
Кордоба открыл счёт в матче «Краснодара» со «Спартаком» в РПЛ
«Краснодар» открыл счёт в матче седьмого тура со «Спартаком» в матче чемпионата России.
20:38
Корпус кассетного снаряда попал в квартиру жилого дома в Донецке
Корпус украинского кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка, сообщает РИА Новости.
20:31
Брейдо: в ЦСКА продолжают работу по поиску футболистов для усиления
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что в армейский клуб придут ещё новые футболисты в летнее трансферное окно.
20:28
Мэр: школа повреждена при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Школа в Никитовском районе Горловки повреждена в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил мэр города Иван Приходько.
20:21
Болельщики «Краснодара» вывесили баннер с поваром, который жарит мясо
Фанаты «Краснодара» вывесили на трибуне плакат перед началом матча со «Спартаком».
20:21
Писарский: «Крылья Советов» победили «Факел» за счёт большой мотивации
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что игроки самарской команды проявили боевой характер в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
20:15
CNN: умер экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон
Экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон скончался в возрасте 75 лет, сообщает телеканал CNN.
20:11
Осинькин — о победе над «Факелом»: мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в седьмом туре РПЛ.
20:03
Американский боксёр Джонсон подал документы на получение российского гражданства
Представитель бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона сообщил, что спортсмен подал документы на получение российского гражданства.
20:01
Бастрыкин контролирует дело об избиении ребёнка депутатом в Самарской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.
19:52
Военная хроника рассказала об активности авиации НАТО у Крыма
Военная хроника рассказала о приближении к побережью Крыма патрульного противолодочного самолёта P-8 Poseidon.
19:51
В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к Миранчуку со стороны турецких клубов
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался об интересе турецких клубов к хавбеку Алексею Миранчуку.
19:43
Командир батальона спецназа «Ахмат» Писаренко посмертно награждён орденом Мужества
Командующий батальоном спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
19:41
В Париже прошла панихида в память о трагедии в Беслане
Панихида по погибшим в ходе трагедии в бесланской школе прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже.
19:37
Касаткина обыграла Миннен и вышла в 1/8 финала US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
19:33
Эстония бойкотирует волейбольную ассамблею из-за приглашения россиян
Генеральный секретарь Эстонского волейбольного союза Ивар Лиллеберг сообщил, что страна решила бойкотировать генеральную ассамблею Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в Брюсселе.
19:30
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Конских Раздоров в Запорожской области
Украинские военные обстреляли населённый пункт Конские Раздоры в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
19:27
«Крылья» разгромили «Факел» в матче 7-го тура РПЛ и поднялись на первую строчку в таблице
«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
19:21
SpaceX отправила в космос военные спутники США
Компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с 13 спутниками военного назначения в интересах Пентагона.
19:16
Соболенко победила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
19:15
Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске
Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске, четыре человека пострадали.
19:07
«Челси» с минимальным счётом уступил «Ноттингему» в матче АПЛ
«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
19:05
Гладков: при обстреле Уразова со стороны ВСУ повреждены 29 домов
При обстреле посёлка Уразово Белгородской области со стороны армии Украины повреждено 29 частных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
19:03
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
18:55
Приходько: у администрации Никитовского района Горловки разорвались два снаряда
Около администрации Никитовского района Горловки разорвались два снаряда.
18:52
Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии «Формулы-1»
Пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1».
18:50
Куренков поблагодарил тушивших лесной пожар в Геленджике спасателей и волонтёров
Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил сотрудников МЧС и волонтёров, которые приняли участие в тушении крупного лесного пожара.