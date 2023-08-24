FAZ: четвертовать и обезглавить Зеленского — слушатель немецкого радио предложил способ закончить войну на Украине

Закончить войну на Украине очень просто: для этого надо арестовать, четвертовать и обезглавить президента Зеленского и его сторонников, — такое сообщение от одного из слушателей прозвучало в эфире немецкого радио, пишет FAZ. На следующий день это заявление было удалено из программы, а радиостанция Deutschlandfunk извинилась за допущенную «редакционную ошибку».

Высказывание слушателя радиостанции Deutschlandfunk (DLF) о конфликте на Украине вызвало у многих вполне обоснованное возмущение, пишет Frankfurter Allgemeine. Эта общественная радиостанция, расположенная в Кёльне, как обычно по понедельникам в программе Kontrovers, передавала записи заявлений слушателей.

На этот раз слушатель по имени Фишер оставил на автоответчике сообщение о том, что войну на Украине можно закончить «очень просто»: для этого надо арестовать, четвертовать и обезглавить президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников.

В среду газета Bild сообщила о прозвучавшем в эфире заявлении и процитировала адвоката, который хочет возбудить уголовное дело против слушателя и редактора: за подстрекательство и пособничество в публичном подстрекательстве к совершению преступлений. Представитель прокуратуры Кёльна на запрос немецкого новостного агентства Deutsche Presse-Agentur заявил, что его ведомству пока не известно о каких-либо уголовных обвинениях по данному делу.

На радиостанции Deutschlandfunk ситуацию пояснили следующим образом: «Программа Kontrovers — это программа с живым участием слушателей, в которой также транслируются предварительно записанные комментарии слушателей. Эти комментарии слушателей, поступающие к нам до начала программы, собираются редакционной группой для передачи в эфир. Программа стремится представить самые разные мнения и аргументы, чтобы способствовать общественной дискуссии. В программе от 21 августа 15-секундное резкое высказывание было воспроизведено в коллаже из мнений слушателей, длившемся несколько минут. После дальнейшей редакционной проверки мы пришли к выводу, что этот выбор был программной ошибкой. Высказывание не подходит для представления существующего спектра мнений, поскольку в нём отсутствует фактическое содержание. Оно также не подходит для того, чтобы стимулировать или способствовать объективному обмену мнениями. Мы очень сожалеем, что этот голос слушателя всё же прозвучал в эфире».

Дискуссионный выпуск программы под названием «Украина — как прекратить агрессивную войну России?» по-прежнему доступен в аудиотеке радиовещателя. Однако заявление слушателя из него было удалено. «Аудиозапись была сокращена на соответствующий отрывок уже утром следующего дня (22 августа), и это было отмечено на нашем портале исправлений. Это было сделано сразу же, как только мы узнали об этом», — сообщили в Deutschlandfunk. Также на радиостанции пообещали провести внутреннее обсуждение и выяснить, как могла произойти эта «редакционная ошибка».