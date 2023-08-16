WSJ: в США с рекордной скоростью растёт количество бездомных американцев

В Соединённых Штатах численность бездомных выросла на рекордные 11% за год, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование. Такой резкий рост показателей увязывают с удорожанием жилья, а также отменой «пандемийных» пособий и мораториев на выселения в связи с задолженностью по платежам.

Количество бездомных американцев за последний год выросло на 11% по сравнению с 2022 годом и на сегодняшний день составляет 577 тыс. человек, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные собственного исследования. Данный показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений, с 2007 года.

Это предварительные цифры, и окончательная оценка ожидается позднее в этом году от Министерства жилищного строительства и городского развития США. Полученные данные были взяты, среди прочего, из так называемых подсчётов на определённый момент времени, проведённых в начале этого года.

Согласно сообщениям некоммерческих организаций и государственных учреждений, подсчитывающих количество бездомных, всплеск в текущем году отражает множество проблем в США, таких как высокая стоимость жилья, нехватка доступных арендных помещений и продолжающийся опиоидный кризис в стране, пишет The Wall Street Journal.

Самым большим фактором остаётся высокая стоимость жилья, которая в настоящее время ложится тяжёлым бременем на американцев наряду с сокращением ряда правительственных мер по поддержке населения в период пандемии коронавируса, таких как мораторий на выселение.

По данным издания, в некоторых городах страны, особенно в Нью-Йорке, притоки мигрантов также привели к увеличению количества бездомных, которые, только по последним официальным данным, составляют 82 700 человек. В Массачусетсе губернатор-демократ Маура Хили объявила в этом месяце чрезвычайное положение из-за быстрорастущего числа семей мигрантов, нуждающихся в убежище и медицинских услугах. В Новом Орлеане число бездомных выросло почти на 15%, что свело на нет недавние успехи властей. Этому увеличению способствовало множество факторов, в том числе рост арендной платы и ущерб от урагана «Ида» в 2021 году, поясняет The Wall Street Journal.