CBS News: в США наблюдается резкий рост числа бездомных

Число бездомных на улицах и в приютах в США значительно выросло в этом году. На это повлиял ряд факторов, таких как закрытие программы поддержки во время пандемии, сложности на рынке жилья, окончание моратория на выселение и наплыв мигрантов. CBS News сообщает, что всех бездомных подсчитать невозможно, но если тенденция сохранится, то Соединённые Штаты ждёт гораздо более резкий скачок, чем в прошлые годы.

ВЛАДИМИР ДУТЬЕРС, ведущий: Число бездомных на улицах и в приютах в Соединённых Штатах значительно выросло в этом году, следует из отчёта The Wall Street Journal. На это повлияло также закрытие программы поддержки, которая была запущена во время пандемии. К нам присоединяется Шэннон Нажмабади, репортёр The Wall Street Journal, именно она занималась этой историей.

Шэннон, спасибо, что присоединились к нам. Расскажите нам, о чём вы узнали, когда делали статью для The Wall Street Journal Review?

ШЭННОН НАЖМАБАДИ, журналист: Спасибо, что пригласили меня. Мы с коллегой Джоном Кэмпом выяснили, что количество бездомных, которых пересчитали на улицах и приютах во многих городах и регионах, стало значительно выше, чем в предыдущие годы. И если тенденция, которую мы наблюдаем, сохранится, в этом году в США может произойти гораздо более резкий рост числа бездомных, чем в последние годы, когда рост был небольшим.





Мы работали над этой темой следующим образом. Мы связывались с различными группами под названием «Continuum of Care», их сотни по всей стране. Они выходят в январе и начинают подсчитывать людей в их местных приютах или просто бездомных на улицах. Затем они направляют цифры федеральному правительству, те в свою очередь анализируют их и готовят ежегодный доклад примерно в декабре, то есть почти через год после подсчёта.





Нам удалось получить 150, точнее сейчас уже больше 150 таких отчётов из «Continuum of Care». В них описано то, что они наблюдали в своём регионе. Так вот большинство из них отметили рост по сравнению с предыдущими годами. Важно отметить, что это предварительные данные, этот подсчёт несовершенен, ведь очень сложно пересчитать людей, у которых нет крыши над головой, которые живут в машинах, либо ночуют у кого-то временно, живут в лесу или в труднодоступной местности.

Тем не менее, это самый точный подсчёт из доступных нам. И важно то, что федеральные власти используют именно эти цифры.

ЭНН-МАРИ ГРИН, ведущая: Когда мы говорим о бездомных, в новостях большое внимание уделяется городам западного побережья, вроде Сан-Франциско. Именно поэтому, мне кажется, этот отчёт так важен. Мы видим не только несколько городов. Но у вас всё ещё нет данных по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу. Когда добавятся эти цифры, то как изменится картина?

ШЭННОН НАЖМАБАДИ, журналист: Вы правы, Нью-Йорк и Лос-Анджелес окажут значительное влияние на цифры по США в целом. Просто для информации, в прошлогоднем подсчёте каждый пятый из отмеченных бездомных был из одного из этих двух городов, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.





Для сравнения, мы получили данные из примерно 150 пунктов «Continuum of Care», и они составили 43 процента от общего числа людей, подсчитанных в прошлом году. То есть 150 с 43 процентами против двух с 22 процентами. Они могли бы оказать влияние на рынок, и на то, что мы видим по всей стране, когда они, наконец, опубликуют эти цифры.

ВЛАДИМИР ДУТЬЕРС, ведущий: По вашему мнению, какова основная причина такого резкого роста людей, у которых нет дома?

ШЭННОН НАЖМАБАДИ, журналист: Люди, которые работают с бездомными или теми, кто близок к этому, говорили вот что. Им много сообщают о последствиях окончания программы защиты во время пандемии в сочетании с очень напряженным рынком жилья. Такие факторы, как окончание моратория на выселение, окончание программы экстренной помощи в аренде жилья. Закончились дополнительные дотации, которые города и регионы получили во премия пандемии.





Так вот они говорят, что это заметно по людям, с которыми они работают. Например, у кого-то был ваучер, который закончил действие, и теперь они вытеснены с рынка. И возможно до этого они были на грани, а теперь очевидно переходят в категорию бездомных.





Но вообще есть целый ряд причин, по которым кто-то может стать бездомным. Среди тех, которые оказали влияние при подсчетах этого года, мы слышали от работников организации… Возможно, они изменили методы подсчёта… Например, в Сан-Диего отмечен достаточно заметный рост в этом году по сравнению с прошлыми.





И они сказали, что, по крайней мере отчасти, это может быть связано с тем, что им разрешили вести подсчёт на территории государственных транспортных компаний, например, земля под эстакадой. Раньше они этого не делали.

А с другой стороны, некоторые регионы сказали, что работали в основном с приютами, поскольку там либо добавили дополнительные приюты во время пандемии, а затем потеряли эти койки, либо просто вышли из них и смогли сохранить их, чтобы иметь возможность провести более тщательный учёт, чем в предыдущие годы.





В некоторых местах… Извините?

ЭНН-МАРИ ГРИН, ведущая: Ничего ничего, продолжайте. Извините, я думала, вы закончили.

ШЭННОН НАЖМАБАДИ, журналист: В некоторых местах на цифры повлиял наплыв мигрантов, которые были включены в общее число жителей приюта, хотя они таковыми не являются в традиционном понимании.

ЭНН-МАРИ ГРИН, ведущая: Шэннон, прекрасная статья, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.