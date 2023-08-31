Economist: всё больше американцев эмигрируют в Европу

Когда-то считалось, что США — идеальная страна для иммигрантов. Уезжать из неё куда-либо казалось абсурдным. Однако в последнее время всё больше американцев переезжает в Европу. Это относительно новое явление, поэтому точной статистики пока нет, однако уже можно выделить наметившуюся тенденцию, пишет The Economist.

В последнее время всё больше американцев переезжает в Европу, констатирует The Economist. Это относительно новое явление, к тому же правительствам сложно отслеживать иностранных резидентов, поэтому точной статистики пока нет. Но во многих европейских странах наметилась очевидная тенденция.

Так, за десять лет количество американцев в Нидерландах увеличилось с 15 500 до 24 000, в Португалии оно утроилось до 10 000, а в Испании выросло с 20 до 34 тысяч. В таких странах, как Франция, Германия, и в Северной Европе оно росло стабильно и более постепенно. А в Британии, по некоторым оценкам, число постоянно проживающих американцев выросло со 137 000 в 2013 году до 166 000 в 2021 году.

Тем временем, всё больше и больше жителей Соединённых Штатов признают, что хотят уехать из своей собственной страны, пишет журнал. Так, по данным Gallup, если при Обаме США хотели покинуть 11% опрошенных, то после прихода Байдена к власти эта цифра увеличилась до 17%. Причем в основном это либералы.

Конечно, количество уехавших из страны кажется мизерным на фоне 330-миллионного населения. Но большинство из них в качестве причины указывают отчаяние от того, куда движется страна.

«Раз в месяц мне звонят американцы и спрашивают, как сюда добраться», — рассказала The Economist американка Кэролайн Берингер, бывшая помощница Нэнси Пелоси, переехавшая в Амстердам. По её словам, для большинства эмигрантов политика была не столько причиной для отъезда, сколько поводом не возвращаться. Особенно это касается «продолжающегося разделения общества».

«Мы постоянно слышим, что баланс между работой и личной жизнью здесь намного лучше», — пояснила журналу Трейси Метц, глава американо-голландского института Джона Адамса. Американцы трудятся 1811 часов в год, европейцы в среднем всего 1571, а голландцы и того меньше — 1427 часов.

По её словам, если раньше Нидерланды привлекали американцев свободой нравов, то сейчас приоритеты более приземлённые. Общеизвестно, что американцы не очень стремятся овладеть иностранными языками. Поэтому распространение международного английского языка значительно облегчает им жизнь в Европе. В голландских университетах 28% программ бакалавриата проводятся на английском.

Многих эмигрантов привлекает надёжная европейская система соцзащиты. The Economist приводит в пример случай писательницы Хизер Колдуэлл Уркварт, переехавшей в Лиссабон из Массачусетса в 2021 году. Дома ей пришлось устроиться на дополнительную работу просто для того, чтобы получить медицинскую страховку. Теперь, живя в Португалии, её семья платит за страховое покрытие сумму в разы меньше, чем стоил аналогичный американский вариант. «Мы не осознавали, насколько разрушена социальная структура Соединённых Штатов, пока не переехали сюда», — пояснила она изданию.

С ней согласна Сильвия Джонсон, психиатр, переехавшая с семьей в Португалию в 2022 году. По её словам, «они почувствовали, как напряжение спало» после отъезда. Основными причинами для них, афро-американцев, стали расизм и насилие. Она много лет пыталась убедить своего мужа-юриста покинуть страну.

Переломным оказался 2021 год после убийства Джорджа Флойда, когда муж сказал, что им нужно держать в доме пистолет. «Когда я сказал это вслух, то подумал, что если я живу в стране, где мне нужен пистолет для защиты семьи, то эта страна мне не подходит», — вспоминает он. Несколько их родственников были убиты из огнестрельного оружия. Теперь в новых условиях они пытаются расслабиться и избавиться от настороженности, которую чернокожие жители США вырабатывают годами.

Есть и другие, более прозаичные факторы, пишет издание. Пандемия сделала возможность удалённой работы новой реальностью, а с ней и комфортное проживание за границей без необходимости увольнения. А европейские страны тем временем стали делать очень заманчивые предложения для иностранцев.

Так, сообщает The Economist, Нидерланды позволяют компаниям освобождать от налогов 30% доходов квалифицированных иностранных работников. В Португалии для получения визы резидента требуется доход в размере 150% от национальной минимальной заработной платы, что составляет около 1190 долларов в месяц, вполне подъёмная сумма для американца.

Кроме того, иностранцам разрешено платить единый налог в размере 10% с «пассивного дохода», к которому относятся пенсия или инвестиции. Испанский «закон Бэкхэма» предусматривает единый налог в размере 24% на доходы, полученные в стране. Многие страны также вводят визы «цифрового странника» для технических фрилансеров.

По мнению журнала, такие предложения во многом объясняют, почему в Европу приезжает много не самых состоятельных американских экспатов. Хотя некоторые страны нацелены на более богатую аудиторию. Так, Италия стремиться привлечь «состоятельных людей», позволяя им платить подоходный налог в размере €100 тысяч в год, вне зависимости от того, сколько они зарабатывают.

Американцы когда-то считали, что их страна идеальна для иммигрантов, уезжать куда-либо казалось абсурдным, пишет издание. Теперь они осознают, что у Европы перед США есть много преимуществ: хорошее здравоохранение, эффективный общественный транспорт, меньше насилия с применением огнестрельного оружия. Расизм, конечно, здесь тоже есть, но он не настолько смертелен, как в Америке. Поэтому в Европе экспаты находят всё больше причин, чтобы не возвращаться в Соединённые Штаты.