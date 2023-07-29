France info: недовольны действующей политикой и правилами — всё больше немцев эмигрируют из Германии в другие страны

В 2022 году из Германии за границу переехало рекордное число немцев за последние 6 лет, сообщает France info. Как отмечает издание, большинство эмигрантов — мужчины среднего возраста с высшим образованием. По мнению экспертов, чаще всего люди уезжают из-за несогласия с действующей политикой государства и усталости от ограничений и бюрократии.

В 2022 году 270 тыс. немцев переехали из своей страны за границу, сообщает France info. Как отмечает издание, этот показатель стал самым высоким с 2016 года.

По сообщениям, в шести из десяти случаев эти эмигранты — мужчины в возрасте в среднем 35 лет, а трое из четырёх переселенцев имеют высшее образование. Если некоторые предпочитают уехать, чтобы насладиться лучшими условиями жизни в Португалии или Азии, большинство уезжает по профессиональным причинам, иногда устав от немецкой бюрократии.

«Это просто люди, которые недовольны действующей политикой и правилами», — комментирует ситуацию Йохен Шуппенер, который консультирует кандидатов на выезд в своей фирме недалеко от Мюнхена. По его словам, из-за ограничений, которые правительство наложило на людей во время ковидного кризиса количество отъездов выросло ещё сильнее. «Если я думаю, что не могу изменить систему здесь, то есть только две возможности : либо я адаптируюсь, либо уезжаю», — продолжает специалист.

Самыми популярными направлениями для переезда стали Швейцария, Австрия и Соединённые Штаты. По словам директора миграционного центра Института экономических исследований IFO Пану Поутвараа, «если взять США и Швейцарию, чистые доходы там очень высоки, а налоговые ставки намного ниже. Австрия и Швейцария — страны, где говорят на том же языке. Так что эмигрировать туда очень легко».

Эта утечка мозгов сказывается на экономике Германии, которая страдает от острой нехватки рабочей силы, отмечается в статье. Тем не менее, часть отъездов компенсируется иммиграцией и возвращением некоторых немцев после нескольких лет жизни зарубежом, пишет издание.