WSJ: Байдена считают слишком старым для переизбрания три четверти электората

73% американских избирателей заявили, что считают президента Джо Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на второй срок, показал опрос The Wall Street Journal. При этом всего 40% респондентов отметили, что у Байдена есть достижения на посту президента, на тот же вопрос о бывшем президенте Дональде Трампе утвердительно ответили 51%.

Большинство американцев считают, что президент Джо Байден слишком стар для второго срока, и низко оценивают его политику, следует из опроса The Wall Street Journal. Газета провела исследование, опросив 1500 зарегистрированных американских избирателей.

73% избирателей заявили, что считают Байдена слишком старым для того, чтобы претендовать на второй срок. То же самое о бывшем лидере Дональде Трампе, который на три года младше Байдена, сказали 47% американцев.

«Избиратели ищут перемен, и ни один из ведущих кандидатов не является теми переменами, которые они ищут», — отметил Майкл Бочиан, проводивший опрос среди сторонников Демократической партии вместе с Тони Фабрицио, который опрашивал сторонников Республиканской партии.



Впрочем, с перевесом в 11 пунктов больше избирателей считают, что у Трампа на посту президента послужной список лучше, чем у Байдена — 51% у бывшего президента против 40% у действующего. Более того, с перевесом в 8 пунктов больше избирателей заявили, что у Трампа есть видение будущего. И на 10 пунктов больше избирателей назвали Трампа человеком, «умственно пригодным» для президентской деятельности. Так считают 46% избирателей, по сравнению с 36% в отношении Байдена.



Всего 39% относятся к американскому лидеру положительно. Опрос также показал, что всего 42% избирателей положительно оценивают деятельность Байдена на посту президента.

58% опрошенных избирателей считают, что за последние два года состояние экономики США ухудшилось, в то время как только 28% утверждают, что оно улучшилось, и почти трое из четырех считают, что инфляция «движется в неправильном направлении». Мнение избирателей относительно направления развития рынка труда разделилось почти поровну, пишет WSJ.