WSJ: Байдена считают слишком старым для переизбрания три четверти электората
Впрочем, с перевесом в 11 пунктов больше избирателей считают, что у Трампа на посту президента послужной список лучше, чем у Байдена — 51% у бывшего президента против 40% у действующего. Более того, с перевесом в 8 пунктов больше избирателей заявили, что у Трампа есть видение будущего. И на 10 пунктов больше избирателей назвали Трампа человеком, «умственно пригодным» для президентской деятельности. Так считают 46% избирателей, по сравнению с 36% в отношении Байдена.
Всего 39% относятся к американскому лидеру положительно. Опрос также показал, что всего 42% избирателей положительно оценивают деятельность Байдена на посту президента.
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