19FortyFive назвал «байденомику» самой большой ошибкой нынешнего президента США

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22:28 ВВС Украины: обучение украинских пилотов в Британии займёт до двух лет Обучение украинских пилотов управлению F-16 в Дании займёт 4—6 месяцев, а в Британии — 1—2 года, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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22:14 ТАСС: депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве.

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22:00 Массовая драка с участием бойцов ММА произошла в торговом центре в Москве Во время пресс-конференции бойцовской лиги «Наше Дело» в одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка с участием бойцов ММА.

21:59 Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность московским коммунальщикам за участие в восстановительных работах в Донецке и Луганске. Он отметил сложности, с которыми им приходится регулярно сталкиваться.

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21:40 Офицер ВС США: Америке выгодно, чтобы Москва сбила множество F-16 на Украине Полковник ВС Соединённых Штатов Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил мнение, что США выгодно, чтобы российская армия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине.