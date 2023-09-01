19FortyFive назвал «байденомику» самой большой ошибкой нынешнего президента США

Джо Байден надеется с помощью своих шагов в сфере экономики, которые получили название «байденомика», добиться переизбрания на второй президентский срок, пишет обозреватель 19FortyFive Джон Россомандо. Однако, по мнению автора, на самом деле байденомика стала крупнейшей ошибкой нынешнего главы Белого дома, и американские избиратели без оптимизма смотрят на экономическую ситуацию в стране.
Байденомика — самая большая ошибка, которую Джо Байден когда-либо совершал, пишет аналитик по вопросам обороны и борьбы с терроризмом Джон Россомандо в своей статье для 19FortyFive.
Глава Белого дома, возможно, надеется с помощью «байденомики» придать импульс своим планам по переизбранию на второй срок, однако члены конгресса от Демократической партии в колеблющихся округах не ощущают любви избирателей к этой идее.
Американцы видят рост расходов на продукты питания, энергоносители и жилье, несмотря на общее снижение инфляции с 9% в июне 2022 года до нынешних 4,9%. При этом, как напоминает автор, в 2019 году инфляция в продовольственном секторе США составляла всего 1,8%.
Жители Соединённых Штатов без оптимизма смотря на экономику своей страны, отмечается в статье. Так, в настоящее время лишь 36% американцев считают, что Байден хорошо управляет экономикой.
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