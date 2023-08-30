19FortyFive: республиканцы хотят дожать Байдена и начать процедуру импичмента уже в конце сентября

Республиканская партия США планирует не позднее конца сентября объявить импичмент президенту Джо Байдену, передаёт 19FortyFive. Недовольство главой государства среди законодателей растёт вместе с появлением всё новых подробностей о преступных деяниях его сына Хантера Байдена в ходе судебного разбирательства о коррупции.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти разговаривал с рядом высокопоставленных республиканцев за закрытыми дверями, чтобы разработать подходящую стратегию и подход к объявлению импичмента американскому президенту Джо Байдену не позднее конца сентября, сообщает 19FortyFive. В это же время представитель конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о существовании «очень, очень хорошего» шанса на то, чтобы попытка импичмента на этот раз увенчалась успехом.

Маккарти уже ранее высказывал идею о вынесении импичмента Байдену, но он был более осторожен, чем многие другие его коллеги, которые подали несколько резолюций с требованием отстранения президента от должности. Однако в свете растущего количества доказательств того, что Хантер Байден злоупотребил своим положением и представил себя в ложном свете перед потенциальными инвесторами, Маккарти, похоже, чувствует себя более комфортно и уверенно, приступая к процедуре импичмента, описывая происходящее «естественным шагом вперёд», отмечает издание.

В недавнем интервью Маккарти заявил, что каждую неделю продолжают обнаруживаться новые сведения о предполагаемых фактах коррупции в семействе Байденов. «То, что говорил нам президент Байден, когда баллотировался на пост, не соответствует действительности. Он заявлял, что никогда не имел никаких дел с бизнес-партнёрами своего сына и даже никогда с ними не разговаривал. Теперь мы узнали, что он не только присутствовал на встречах, но и приходил на ужины. А после ужина Хантер Байден получил новый Porsche, на приобретение которого было перечислено 3,5 миллиона долларов», — цитирует слова Маккарти издание 19FortyFive.

Вдобавок ко всему республиканец утверждает, что у него есть доказательства того, что семья Байденов создала «20 подставных компаний» и «получила 16 из 17 платежей из Румынии, пока он (Байден) был на должности вице-президента», а получателями платежей были девять членов его семьи, завершает 19FortyFive.