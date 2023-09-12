Fox News: хуже Байдена может быть только Камала Харрис

Провалы Байдена неоспоримы и очевидны для всех, заявил сенатор Тим Скотт в интервью Fox News. Возраст президента мешает ему нормально функционировать, это заметно даже самым преданным сторонникам демократов. На этом фоне вперёд выходит вице-президент Камала Харрис с заявлением, что она готова заменить Байдена, если потребуется. «Самые страшные слова для Америки: «Камала Харрис готова быть вашим президентом», — уверен сенатор.

Итак, нашему нынешнему президенту 80 лет. Но с недавних пор он стал казаться ещё старше. Вообще-то возраст Джо Байдена уже превысил среднюю продолжительность жизни мужчин, которая, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), составляет 73 года. А я верю всему, что сообщает CDC.

И СМИ, похоже, начинают подхватывать эту волну. Мы-то знали об этом уже какое-то время. А они, видимо, только сейчас сделали подсчёты. 80-летний Байден сбивается с шага, ну это же заметно, верно? Или с нескольких шагов.

Камала Харрис тоже это заметила. И она хочет, чтобы мы все знали: она готова, если что-то случится.

КАМАЛА ХАРРИС: Джо Байден будет в порядке. Но следует понимать, что каждый вице-президент, каждый вице-президент осознаёт, что, когда они принимают присягу, они должны очень чётко представлять себе ту ответственность, которая может на них лечь. Чтобы занять пост президента. И я не исключение.

Хорошо. Только хотелось бы, чтобы она ещё помедленнее говорила. Она может думать, что готова к этой должности, но вот готова ли Америка к ней? Не думаю. Чтобы всё взвесить, к нам присоединяется человек, который баллотируется на пост президента Соединённых Штатов, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.

Сенатор, рад вас видеть, сэр. Я знаю, что вы очень заняты. У вас есть ощущение, что если вы станете кандидатом, то будете баллотироваться больше против Камалы Харрис, чем против Джо Байдена?

ТИМ СКОТТ, сенатор: Я должен сказать, проблема не в возрасте Джо Байдена, а в его некомпетентности. Именно это должно нас больше всего беспокоить. Тем не менее самые страшные слова на любом экране в стране: «Камала Харрис готова быть вашим президентом».





Это должно всех нас напугать до дрожи в коленках. Провал Джо Байдена неоспорим, его можно измерить болью, которую испытывает среднестатистическая семья, потерей покупательной способности на тысячи долларов, открытой настежь ненадёжной границей.





И если мы хотим ещё больше усугубить ситуацию, Камала Харрис готова сделать всё значительно, значительно хуже.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2023 года.