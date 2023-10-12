Foreign Affairs: провал израильских спецслужб должен стать важным уроком для США

Сейчас у Израиля хватает забот, но в конечном итоге ему придётся тщательно разобраться в том, почему его разведка и армия оказались не готовы к нападению ХАМАС, пишет в статье для Foreign Affairs американский политолог Эми Зегарт. Более того, по её мнению, Соединённым Штатам необходимо учесть печальный опыт еврейского государства, чтобы избежать подобных неудач.

В настоящий момент трудно точно предсказать, как будет разворачиваться новый конфликт на Ближнем Востоке. Но уже ясно: атака ХАМАС стала для Израиля «шокирующей неожиданностью», пишет на страницах Foreign Affairs американский политолог Эми Зегарт.

По её словам, боевикам удалось «легко и быстро» создать брешь в дорогостоящей высокотехнологичной пограничной стене Израиля в Газе. Они использовали простое оружие, дешёвые дроны, бульдозеры и бомбы.

И при этом ХАМАС действовал профессионально. Нападение осуществлялось с воздуха, суши и моря. А такая масштабная и сложная операция требует тщательного планирования, координации, времени и практики, считает автор статьи.

Лидеры еврейского государства упустили её из виду, и трудно переоценить масштабы этого провала. Более того, возможность нападения не была каким-то надуманным планом, вынашиваемым неизвестными противниками в далёких странах. Это был именно тот самый наихудший сценарий катастрофы, который силовым службам страны следовало предотвращать, подчёркивает Зегарт.

В первую очередь, на её взгляд, Израилю необходимо выяснить, чем именно объяснялась эта «разведывательная катастрофа» — неспособностью предупредить или неспособностью действовать. Главная задача спецслужб — пресекать стратегические неожиданности. Но для того, чтобы превентивные действия увенчались успехом, недостаточно, чтобы сборщики разведданных и аналитики били тревогу.

ХАМАС напал на Израиль с гораздо большей изощрённостью и масштабом, чем когда-либо прежде. Властям страны будет важно выяснить, предвидели ли её спецслужбы изменение в тактике противника или, если они упустили его, то почему, рассуждает автор статьи.

Не стоит также исключать вероятность, что израильская разведка ошибочно судила не только о ХАМАС, но и об обстановке в собственной стране. Политический кризис, вызванный широким недовольством правительством Биньямина Нетаньяху, мог подорвать боеспособность вооружённых сил, что, в свою очередь, помогло атаке боевиков.

Исследователям также следует изучить методы работы израильской разведки, в частности, установить, не слишком ли она полагается на технологии. Кроме того, предстоит выяснить, как ХАМАС удалось сохранить в секрете столь масштабную и сложную операцию от «одной из лучших спецслужб мира», полагает политолог.

Сейчас у Израиля хватает забот, но в конечном итоге ему придётся разобраться в том, что произошло. Тщательный анализ прошлого будет иметь большое значение для обеспечения более безопасного будущего страны и её народа, отмечает автор статьи.

«Ответы на эти вопросы также будут важны для Соединённых Штатов. В сегодняшнем сложном и неопределённом ландшафте угроз американская разведка никогда не была более важной. Вашингтон должен изучить неудачи Израиля, чтобы не повторять их», — заключает Зегарт.