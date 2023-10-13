Die Zeit: война в Израиле и конфликт на Украине — «часть глобального геополитического сдвига»

Новые конфликты показывают, что эпоха «западного доминирования и американского мирового полицейского» подошла к концу, «многие силы отстаивают свои интересы так, как в прошлом могли делать только крупные державы», — считает обозреватель Die Zeit. Анализируя конфликт в Израиле, он приходит к выводу, что Россия и Иран попытаются его использовать, например, разрушив американскую стратегию в регионе — Авраамские соглашения — и заставив выбирать США, кого поддерживать: Украину или Израиль.

Война в Израиле должна пугать не только «высвобожденной жестокостью террористов», но и тем, что она может перерасти в «более крупную войну, которая могла бы охватить весь регион», — указывает обозреватель Die Zeit. Чтобы понять всю опасность, надо также взглянуть на конфликт более глобально. Например, на то, что он означает в контексте столкновения Украины и России. Обозреватель немецкой газеты приходит к выводу, что обе ситуации — «часть глобального геополитического сдвига».

Возник новый «мировой (бес)порядок», где «больше нет блоков, западного доминирования и американского мирового полицейского», а «многие силы видят для себя стимул отстаивать свои интересы так, как в прошлом могли делать только крупные державы». Хотя эмансипация малых стран «неплоха сама по себе» и «многие страны так называемого Глобального Юга надеются на более справедливое глобальное распределение власти», но есть рост рисков, связанных с радикальными актёрами и их поддержкой, например, со стороны России и Ирана.

Автор Die Zeit указывает, что ещё в августе 2022 года на официальном портале иранского революционного лидера Хаменеи было размещено интервью, в котором Хаменеи заявил, что «палестинцы сегодня готовы к наземной войне. Самая большая слабость Израиля — наземные бои». И это не просто случайное предсказание, попавшее в цель, а план Ирана, который обучает войска по всему региону: в Сирии, в Ливане и, естественно, палестинцев. Хотя американское правительство заявляет, что ему неизвестно «о конкретном участии Ирана» в произошедшем, бо́льшая часть экспертов по региону исключает возможность того, что ХАМАС не проконсультировался с Тегераном перед началом вторжения.

Анализируя возможные цели Ирана в спланированной атаке, обозреватель немецкой газеты приходит к выводу, что главного он уже добился — «захватил борьбу за Палестину». «В то время как арабские режимы смирились с судьбой палестинцев и пришли к соглашению с Израилем, Иран поддерживает сопротивление», — поясняет автор. Вкупе с военизированными формированиями Ирана по всему региону это дало ему симпатии арабского населения, сочувствующего палестинцам. Теперь «арабские страны представлены как бессильные, униженные зрители».

Ирану благодаря симпатиям среди арабского населения и атаки ХАМАС удалось «торпедировать новую американскую стратегию на Ближнем Востоке — так называемые Авраамовские соглашениям между Израилем и некоторыми арабскими государствами». При этом, по мнению обозревателя Die Zeit, начатая Трампом и продолженная Байденом стратегия примирения Израиля и его соседей была единственным способом решить сразу две проблемы: Палестины и иранского доминирования в регионе.

«Война и ожидаемые палестинские жертвы делают дальнейшую разрядку саудовско-израильской напряжённости немыслимой в обозримом будущем». Единственное, на что остаётся надеяться, так это на то, что «правительство Нетаньяху, застигнутое врасплох и разоблачённое, всё ещё в состоянии действовать столь осторожно», чтобы жёсткими действиями в Газе не оттолкнуть окончательно от себя арабские страны.

«Россия наряду с Ираном является крупнейшим бенефициаром этой войны», — продолжает автор в Die Zeit. Нестабильность на Ближнем Востоке вызывает рост нефтяных цен, что «увеличивает поступления для России», которые она может использовать на Украине. Кроме роста цен на энергоносители, радует Москву и крах американской стратегии на Ближнем Востоке.

Но самое главное, что Россия хочет получить от войны в Израиле, по мнению обозревателя Die Zeit, — это «отвлечение Запада от украинских боевых действий». «Российское правительство использует нападение ХАМАС на Израиль, чтобы вызвать замешательство на Западе и в Израиле». С этой целью российские официальные лица «распространяют информацию», которую подхватывают западные правые. В качестве примера «информации» он приводит заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой и Дмитрия Медведева, «что оружие, поставляемое на Украину Североатлантическим альянсом, в конечном счёте окажется на нелегальных чёрных рынках» и что «против Израиля используется оружие, которое Запад дал Украине».



«Представитель Республиканской партии и сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин выдвинула теорию заговора, предположив, что (возможно) западное оружие в руках ХАМАС может поступать с Украины», — указывает на пример российского влияния обозреватель немецкого издания, «так, нападение на Израиль используется для дискредитации поддержки Украины».

Но самое важное, что в «в одновременных войнах есть опасность», что «и без того хрупкая солидарность с Украиной будет продолжать подвергаться стрессу». Обозреватель Die Zeit сообщает, что Джо Байден пытается в настоящее время добиться от конгресса помощи и для Украины, и для Израиля. Поэтому возникает реальная опасность сокращения военных поставок для Киева из-за приоритетности Израиля, а ведь «каждая граната, каждая ракета, каждая зенитная система может быть передана только один раз».