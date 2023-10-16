Усиление сотрудничества, а не военный союз — визит Путина в Китай говорит о значительной поддержке в Поднебесной

Владимир Путин едет с визитом в Китай, он будет одним из самых высокопоставленных гостей на церемонии, посвящённой 10-летию создания программы «Один пояс — один путь», пишет The Associated Press. Издание отмечает, что, хотя Россия и Китай самодостаточны, отношения и взаимная поддержка между ними крепнут.

Президент России Владимир Путин на этой неделе отправится в Китай. И, как пишет The Associated Press, этот визит подчёркивает экономическую и дипломатическую поддержку Москвы со стороны Китая. По словам автора статьи, две страны создали неформальный союз против США и других демократических стран. И на Ближнем Востоке Китай стремился развивать и связи с Израилем, и отношения с Ираном и Сирией, которых Россия поддерживает.

Своим визитом Путин показывает поддержку в адрес проекта китайского лидера Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», направленного на создание инфраструктуры и расширение зарубежного влияния Китая. Путин будет среди самых высокопоставленных гостей на церемонии, посвящённой 10-летию создания этой программы.

Сам Путин рассказал журналистам, что они планируют обсудить проекты в рамках этой программы и возможности привлечения в это сотрудничество бывших советских стран Центральной Азии. При этом когда Путина спросили, нет ли у России конкуренции с Китаем в этом регионе, он ответил, что противоречий нет, зато есть синергия. Кроме того, Путин отметил, что они с Си собираются обсудить экономические и финансовые взаимоотношения, в частности, создание стимулов для расчётов в национальных валютах.

Политолог Александр Габуев в общении с The Associated Press отметил, что, с точки зрения Китая, «Россия — безопасный и дружественный сосед, это источник дешёвого сырья, это поддержка китайских инициатив на мировой арене, а также источник военных технологий, часть из которых отсутствует у Китая».

Для России Китай — это главный рынок для российских товаров, это страна, которая предоставляет свою валюту и платёжную систему для организации торговли России с внешним миром, основной источник сложного технологического импорта, включая товары двойного назначения.

«Обе страны самодостаточны с точки зрения безопасности и получают выгоду от партнёрства, но ни одна из них на самом деле не нуждается в гарантиях безопасности от другой. И они проповедуют стратегическую автономию», — отмечает Габуев. Поэтому, по его словам, военного союза между ними не будет, но будет более тесное военное сотрудничество, наращивание оперативной совместимости, сотрудничества в том числе в таких местах, как Арктика, рост совместных усилий по развитию противоракетной обороны. Из-за этого США и их союзникам будет сложнее разрабатывать ядерное планирование.