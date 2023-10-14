WION: США создают новое поколение разведспутников для соперничества с Россией и Китаем

Космическая гонка набирает обороты и сразу несколько стран соперничают друг с другом за влияние в космосе, передаёт WION. В частности, Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) планирует ввести в эксплуатацию большое число новых спутников-шпионов, которые смогут передавать в 10 раз больше сигналов и изображений, чем уже имеющиеся. В то же время США опасаются, что Китай и Россия разрабатывают новое оружие, способное помешать работе этих систем или даже их уничтожить.
Космическая гонка набирает обороты. Сразу несколько стран сейчас соревнуются друг с другом за то, чтобы стать наиболее влиятельными в космосе. Некоторые из них отправляют миссии на Луну, чтобы исследовать неизведанное, в то время как другие планируют использовать больше спутников-шпионов.
В последнем случае Соединённые Штаты дали понять, что стремятся увеличить количество своих спутников-шпионов. Заместитель генерального директора Национального управления военно-космической разведки США (NRO) Кристофер Повак заявил, что это агентство планирует расширить свою коллекцию спутников.
Эти искусственные спутники-шпионы используются сейчас различными ведомствами для сбора разведданных, включая также информацию разведки, которая передаётся американским политикам и военному командованию. NRO — это разведывательное и оборонное агентство США, которое отвечает за создание и эксплуатацию неизвестного количества засекреченных спутников.
Повак сообщил, что это агентство в настоящее время фокусируется на спутниках для получения различных изображений, сигналов, проведения разведки и рекогносцировки. Официальный представитель США утверждает также, что новые спутники будут передавать в 10 раз больше сигналов и изображений, чем уже имеющиеся.
США соперничают с Китаем и Россией. Повак утверждает, что Китай и Россия разрабатывают оружие наземного и космического базирования, предназначенное для того, чтобы вмешиваться в работу американских систем или их уничтожать.
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